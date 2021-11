Flamengo x Bahia: Ouça áudio do VAR no lance polêmico de pênalti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (12), o áudio da conversa durante a revisão do VAR do lance polêmico do pênalti marcado para o Flamengo. Embora o árbitro de vídeo tenha “recomendado” a anulação do pênalti, o de campo manteve a sua decisão. A penalidade foi convertida por Gabigol e o Flamengo venceu por 3 a 0.



Durante a revisão, o árbitro Vinícius Gonçalves diz que viu a bola atingir o bíceps do jogador do Bahia e, por isso, acredita no pênalti. O árbitro de vídeo Elmo Alves Resende Cunha afirma que não existiu toque de mão na bola e o juiz decide manter a penalidade por “ação de bloqueio”. Veja:

CBF liberou o áudio do VAR em revisão de pênalti a favor do Flamengo, na partida contra o Bahia 👇pic.twitter.com/wXg0jaGOYD — Trivelas 👑 ⚽ (@trivelass) November 12, 2021

Fonte: O Tempo