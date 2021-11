Força coletiva: 25 jogadores diferentes marcaram os gols do América na temporada

São 50 jogos na temporada e 58 gols marcados. Apesar da média de 1,16 gol por jogo, o que chama atenção no time do América é a força ofensiva coletiva. Ao todo, 25 jogadores de todos os setores do time balançaram as redes, seja no Estadual, na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Ademir é o artilheiro isolado do time na temporada, com 10 gols. O último deles foi marcado nesta quarta-feira (10), na Arena Pernambuco, no jogo contra o Sport, no qual o Coelho venceu por 3 a 2 – os outros gols da partida foram de Alê e Juninho Valoura. O camisa 10 ultrapassou Rodolfo, que vem logo atrás, com oito tentos.

Logo depois aparece uma dupla de destaque neste ano do América: Alê e Felipe Azevedo, ambos tem cinco gols; foi nessa dobradinha que o Coelho abriu o placar contra o Sport, com cruzamento e assistência de Felipe Azevedo, e gol de cabeça de Alê. Os dois também figuram na lista de garçons, o volante com três e o atacante com duas.

O time do América também sabe bem que o ataque começa na defesa. São do goleiro, laterais e zagueiros 17% das participações em gols da temporada (entre gols e assistências).

Vale lembrar que há jogadores que marcaram gols e deixaram o time como os zagueiros Messias (que foi vendido ao Ceará) e Joseph, e o atacante Leandro Carvalho.

Confira a lista de artilheiros do América na temporada

9 gols: Ademir.

8 gols: Rodolfo.

5 gols: Felipe Azevedo e Alê.

3 gols: Ribamar e Juninho Valoura.

2 gols: Diego Ferreira, João Paulo, Juninho e Fabrício Daniel.

1 gol: Anderson, Joseph, Lucas Kal, Messias, Ricardo Silva, Patric, Marlon, Zé Ricardo, Ramon, Geovane, Bruno Nazário, Lucas Gabriel, Mauro Zárate, Marcelo Toscano e Carlos Alberto.

Fonte: O Tempo