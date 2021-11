Funcionária de bar do Mineirão é agredida e chamada de ‘lixo’ e ‘macaca’

Com retorno do público aos estádios, voltaram também as denúncias de assédio e violência contra as mulheres em jogos de futebol. Somente nas últimas semanas, casos de importunação sexual no Mineirão foram registrados e, nesta sexta-feira (12), uma funcionária de um dos bares do estádio denunciou ter sido agredida fisicamente e chamada de “lixo” e “macaca” por um torcedor, na partida entre Atlético e Corinthians, na última quarta-feira (10).

A reportagem de O TEMPO conversou com Bruna Araújo Campos, de 36 anos, que contou que os xingamentos racistas começaram após um senhor pedir para ela pegar uma cerveja em um setor que ela não era autorizada a entrar.

“Eu expliquei e ele começou a me agredir verbalmente, me chamou de lixo, de macaca, e falou que iria me pegar na saída”, lembra a mulher, que registrou um Boletim de Ocorrência.

Contratada como freelancer para trabalhar no bar nas últimas cinco partidas, ela conta que não deu atenção ao torcedor, já que, constantamente, eles xingam os trabalhadores. “Gritam com a gente quando a cerveja tá quente, congelada, com espuma. Eu não dou atenção, e fiz o mesmo com esse. Mas no finzinho do segundo tempo ele passou de novo, falando as mesmas coisas e dizendo que me esperaria lá fora”, detalhou Bruna.

A agressão

Ao fim do expediente, a trabalhadora decidiu ir ao banheiro, momento em que foi surpreendida pelo torcedor atleticano. “Ele me deu uma rasteira. Eu caí e sofri uma luxação, no braço e no pulso. Além disso o meu telefone quebrou, eu tinha acabado de terminar de pagar ele, parcelei no cartão de uma amiga”, conta, chateada, Bruna.

A vítima disse ter procurado um segurança do Mineirão, mas, no setor em que ela trabalha, nenhum foi localizado. “Esperei pra ver o que poderia acontecer, mas não tive suporte de ninguém. Estou em estado de choque, e parece que eles não estão nem aí. O que deu para fazer foi registrar um B.O”, lamenta.

Ela descreveu o agressor como um homem moreno claro, de cerca de 50 anos e 1,50 m. “Ele tinha algum problema no rosto, a boca torta, o olho que piscava muito, parecia que ele já teve um derrame, ou coisa parecida”, complementa Bruna.

Depois da agressão, ela disse estar com medo, mas que não pode parar de trabalhar no estádio, já que é mãe e está desempregada. “Tenho que trabalhar, mas não sei nem se vão me chamar de novo, não tive nenhum retorno da empresa até agora”, disse.

Imagens estão à disposição da polícia

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Mineirão informou que sua equipe já verificou que as imagens da agressão estão registradas e “à disposição da Polícia Civil”.

“O Mineirão repudia qualquer ato de discriminação ou preconceito de gênero, raça, cor e orientação sexual. O estádio vem atuando em colaboração às autoridades de segurança”, complementa a nota.

Também por meio de uma nota, o Atlético repudiou os assédios registrados no estádio e pediu que os torcedores os denunciem. “O Atlético manifesta absoluto repúdio aos casos de importunação sexual registrados nos últimos jogos no Mineirão. O clube irá atuar de forma contundente junto às autoridades e à segurança do estádio, no sentido de coibir essa prática e exigir punição aos infratores”, informou.

Já a Polícia Civil (PC) informou apenas que a vítima registrou uma ocorrência de vias de fato e agressão na manhã desta sexta-feira e que o caso é apurado pela instituição policial.

