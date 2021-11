Galo domina seleção da rodada do Brasileiro com cinco nomes; veja lista

O Atlético teve uma grande atuação na vitória por 3 a 0 em cima do Corinthians, no Mineirão, na quarta-feira (10), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, além de deixar o Galo cada vez mais perto do tão sonhado título nacional, empolgou ainda mais a torcida, que colocou cinco jogadores do elenco na seleção da rodada.

A votação, feita pelo perfil oficial do Brasileirão no Twitter, elegeu o zagueiro Réver, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, os atacantes Keno e Diego Costa, além do técnico Cuca, como os vencedores alvinegros. O lateral-direito Patric, ex-Galo, que agora veste a camisa do América, também esteve na seleção da rodada 31.

O Flamengo, que bateu o Bahia por 3 a 0 em um jogo recheado de polêmicas, é o segundo time com mais representantes nesta seleção. O zagueiro David Luiz e os atacantes Michael e Gabriel foram os escolhidos.

Com 10 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, o Atlético não entra em campo nesta rodada, porque teve a partida contra o Bahia adiada para adequar ao calendário das equipes. Enquanto o Flamengo, principal rival na briga pelo título, visita o São Paulo no domingo (14), às 16h, e o Palmeiras, também postulante à taça, pega o Fluminense, no Maracanã, às 18h15.

Fonte: O Tempo