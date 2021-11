Homem se passa por cliente de lojas e estupra mulheres no interior de Minas

Uma mulher de 27 anos foi estuprada dentro da loja em que trabalha por um suspeito de 37 anos que se passou por um cliente. O crime ocorreu nesta quinta-feira (11) em Santa Rita do Sapucaia, no Sul de Minas Gerais.

No boletim de ocorrência, a vítima contou que o suspeito entrou na loja perguntando se ela teria peças masculinas. A mulher foi pegar as roupas para ele e, neste momento, o suspeito mandou ela entrar no provador da loja com um tom intimidador.

Com medo, por o homem estar com uma sacola e temendo ele estar armado, ela entrou no provador e achou que seria roubada. O suspeito entrou atrás dela no provador e mandou ela tirar a calça. A mulher negou, ele então arrancou o botão da calça dela e enfiou as mãos na genitália dela.

A vítima se debateu e começou a gritar. Nesse momento, o homem a largou e fugiu. A loja tem câmeras de segurança e as imagens foram mostradas à Polícia Militar confirmando as informações da vítima. A dona da loja postou as imagens do suspeito em suas redes sociais.

Uma outra mulher viu o vídeo e procurou a Polícia Militar. Ela contou que o mesmo homem teria entrado na loja dela e passado as mãos em suas nádegas.

A polícia conseguiu identificar o suspeito e que ele mora em Pouso Alegre, também no Sul de Minas. Militares foram até a casa dele, mas a mulher e o filho dele disseram que ele não estava em casa e não quiseram falar sobre o paradeiro dele.

O homem não foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para investigações.

Fonte: O Tempo