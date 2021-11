Homem surta dentro de coletivo em Contagem, mata mulher e esfaqueia mais três

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas depois que um homem sacou uma faca dentro de um ônibus coletivo da linha 6120 (Ribeirão das Neves / Venda Nova / Ceasa na BR-040), em Contagem, na região metropolitana da capital e saiu golpeando os passageiros.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, uma mulher teve metade do pescoço cortado com faca e levou facadas na barriga. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um homem levou cerca de dez facadas entre a barriga e o tórax e estava em estado grave. Outros dois passageiros tiveram ferimentos leves. Estes três passageiros feridos foram socorridos pela Via 040, concessionária que administra a via para o Hospital Municipal de Contagem.

Um motociclista também ficou ferido, após o suspeito tentar roubar a motocicleta dele para fugir. Ele foi socorrido pela Polícia Militar até uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

A perícia da Polícia Civil foi chamada para o local do crime. O suspeito, de 30 anos foi preso e será encaminhado a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.De acordo com a Polícia Militar, o homem está apresentando falas contraditórias e não explicou qual teria sido a motivação do crime.

Esta matéria está em atualização.



