Jorginho isola pênalti a la Baggio, e Itália empata contra a Suíça

Itália e Suíça empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (12), no Estádio Olímpico de Roma, na penúltima rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022. Com o resultado, os italianos perderam a chance de encaminhar a classificação para Copa do Catar, ainda mais porque, no finalzinho do segundo tempo, o volante Jorginho perdeu um pênalti. O brasileiro naturalizado italiano chutou por cima do gol suíço, em finalização que lembrou a penalidade perdida por Roberto Baggio na final da Copa de 1994.

Com o resultado, Itália e Suíça seguem dividindo a liderança com 14 pontos cada uma. Os comandados de Roberto Mancini ainda levam vantagem e ficam com a primeira colocação pelo saldo de gols. Na última rodada das Eliminatórias, segunda-feira (15), a Itália precisa vencer a Irlanda do Norte para conseguir a vaga direta ao Mundial do ano que vem. A Suíça encara a Bulgária.

A primeira etapa contou com uma leve superioridade da Suíça, que atacou mais o gol de Donnarumma. No segundo tempo, com o empate no placar, ambas as equipes evitaram se expor e guardaram toda a emoção para a última rodada, que definirá quem se classificará direto e quem passará pela repescagem para chegar na Copa do Mundo do Catar.

Foi quando, nos últimos minutos, Jorginho teve chance de colocar a Itália na frente. Após revisão do VAR, o árbitro deu pênalti para a Itália. Na batida, o meio-campista dispensou a classe que costuma usar e isolou a batida.

A Suíça abriu o placar com 10 minutos de jogo com Widmer. O lateral-direito recebeu uma bola na entrada da área e bateu de primeira com muita força no ângulo de Donnarumma.

Depois disso, os suíços aproveitaram o bom momento e levaram perigo para o gol do arqueiro italiano, que evitou uma possível vantagem dos comandados de Murat Yakin.

CAMPEÃ ACORDOU

Mesmo com muita pressão da Suíça, a Itália começou a aparecer mais no jogo a partir dos 30 minutos. Com 35, o lateral Di Lorenzo subiu alto após cruzamento de Insigne e surpreendeu o goleiro Sommer, que não conseguiu evitar o empate dos donos da casa.

ATROPELO INGLÊS

Harry Kane deu show, e a Inglaterra atropelou a Albânia em vitória por 5 a 0, no Wembley (ING), pela nona rodada da fase de grupos das Eliminatórias europeias. Com o resultado, a seleção inglesa encaminha a classificação para a Copa do Mundo de 2022.

Com goleada construída no primeiro tempo, a Inglaterra contou com atuação inspirada do capitão Kane, que marcou três gols – sendo um deles de voleio – e deu uma assistência. Maguire e Henderson fecharam a conta.

Com o resultado, a Inglaterra chegou a 23 pontos, e se manteve na liderança do Grupo I. A seleção inglesa só não carimbou o passaporte para a Copa do Qatar com uma rodada de antecedência porque a Polônia venceu Andorra por 4 a 1, e chegou a 20 pontos. Já a Albânia permanece na terceira colocação, com 15 pontos.

A Inglaterra volta a campo na próxima segunda-feira (15), às 16h45 (horário de Brasília), para encarar a lanterna San Marino pela décima e última rodada da fase de grupos das Eliminatórias. A Albânia recebe Andorra em mesmo dia e horário.

