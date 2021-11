Keno comenta briga no ataque e fala sobre clima bom desde Sampaoli

Autor de um golaço na vitória em cima do Corinthians na quarta-feira (10), o atacante Keno teve problemas físicos desde o fim da temporada passada, em que foi artilheiro pelo Atlético. Aos poucos, tem conseguido voltar a sua plena forma física e contribuindo de forma importante para o Galo nesta reta final. O jogador falou sobre o bom ambiente nos bastidores do clube, que já existia na época de Jorge Sampaoli.

O treinador argentino, embora seja um profissional mais fechado e de poucas palavras, teve um papel importantíssimo na projeção do Galo desde a última temporada. A contratações de grandes reforços, como o atacante Keno, deixou o time ainda mais forte e preparado para disputar uma boa temporada em 2021. Ao programa Seleção SporTV, Keno falou sobre o ambiente agradável que encontrou desde que chegou ao clube, em julho de 2020.

“A gente sabe que o nosso grupo, desde o ano passado com Sampaoli, nunca teve briguinha, nunca teve cochicho no grupo. Um time que quer ser campeão tem que ser muito unido. Temos jogadores experientes como Réver, Diego, que chegou há pouco tempo, Hulk. Os caras conversam bastante com os mais jovens, brincam o tempo todo. Isso acaba fazendo um grupo forte, vencedor, de família”, afirmou Keno.

Com a ausência de Nacho Fernández no meio campo, com problemas físicos, o atacante foi titular na vitória em cima do Corinthians, já que o técnico Cuca optou por começar a partida com três atacantes. A briga no setor ofensivo alvinegro é das boas com Hulk, Diego Costa, Savarino, Eduardo Vargas, Keno e Eduardo Sasha, entre as principais opções.

“A gente sabe que jogar com três atacantes é bom, com Diego e Hulk ali na frente e eu aberto. Se for eu, Vargas ou o Savarino, o Cuca que tem que decidir. Fica um ataque muito forte. As equipes sabem que, em qualquer momento que possa oscilar ali atrás, um jogador que a gente tem de qualidade pode decidir o jogo. Que a gente possa permanecer nesse estilo de jogo”, disse o atacante.

