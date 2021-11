Maiara e Maraisa farão show em Caratinga, onde Marília Mendonça se apresentaria

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa irá se apresentar em Caratinga (MG) no dia 21 deste mês, um domingo. Foi em Caratinga onde, na última sexta-feira (5), o avião de Marília Mendonça caiu, matando a cantora e outras quatro pessoas. Na trágica sexta passada, Marília faria um show no município mineiro, no Parque de Exposições João da Costa Mafra.

A estrutura que estava sendo montada agora receberá Maiara e Maraisa. Por meio de suas redes sociais, a dupla compartilhou a agenda de novembro, ainda sem a data em Caratinga, e disse que “a melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre”. “Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível. Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos dêem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez”, diz um trecho do texto.

Antes do show em Caratinga, Maiara e Maraisa se apresentam, no dia 19, em Pouso Alegre. Junto com Marília Mendonça, a dupla gravou o disco “Patroas”, lançado em setembro de 2020. O projeto alcançou enorme sucesso e a turnê será realizada mesmo após a morte de Marília.

Fonte: O Tempo