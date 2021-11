Mais de 120 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto de Confins no feriadão

É esperado que cerca de 125 mil pessoas transitem pelo Aeroporto Internacional de Confins,na região metropolitana de Belo Horizonte , nesse feriadão da Proclamação da República, como informou a BH Airport, concessionária que administra o local.

A expectativa é que aconteçam aproximadamente 1.000 voos durante o feriado. A concessionária espera um fluxo diário entre 17 e 30 mil pessoas entre embarques e desembarques, no período de sexta-feira (12) à terça-feira (16).

Voos extras

As companhias aéreas planejam para o período 40 voos extras, com destinos para Campinas (SP), Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA). Esses voos extras deverão movimentar mais de 6,4 mil passageiros.

Terminal em obras

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte entrou em uma nova etapa na reforma do Terminal de Passageiros 1. No dia 9 de novembro, começaram as obras na sala de embarque. O projeto de modernização prevê a ampliação das áreas comerciais, assim como a revisão dos fluxos e processos – que englobam raio-X, check-in, restituição de bagagens, salas e portões de embarque. A estimativa é que essa etapa da reforma tenha duração de 14 meses. O aerporto não informou se as obras causam ou não transtornos para os passageiros realizarem seus embarques e desembarques no horário previsto.

Orientações sanitárias

É obrigatório o uso de máscara no aerporto e durante a viagem. A máscara deve ser utilizada ajustada ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, diminuindo os espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias.

Manter o distanciamento que é proposto dentro do aerporto e nas aviações também é obrigatório

Mais orientações

A concessionária que administra o aeroporto ainda informa sobre a necessidade da apresentação do passaporte de vacina contra covid-19 para viagens nacionais e internacionais

Também será verificado se existe a possibilidade de cancelamento de voos, já que existe a possibilidade de chover no feriado

Fonte: O Tempo