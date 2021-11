Mais de 3 milhões de veículos devem transitar nas rodovias paulistas

Mais de 3 milhões de veículos deverão transitar nas rodovias paulistas a partir de hoje (12), no final de semana e no feriado de 15 de novembro, na segunda-feira. A previsão considera as rodovias concedidas para a iniciativa privada, reguladas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), e as administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Para evitar congestionamentos, a orientação é que os motoristas evitem os horários de maior movimento, previstos para hoje até as 19h; amanhã, das 8h às 13h; e na segunda-feira, das 12h às 20h.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular 655 mil veículos, entre saída e chegada à capital paulista, no feriado emendado. Já no Sistema Castello-Raposo, a expectativa é que o fluxo seja de 510 mil veículos no período. Já na Ayrton Senna-Carvalho Pinto são esperados 849 mil veículos (nos dois sentidos). No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária que administra o trecho espera que entre 220 mil e 335 mil veículos sigam em direção ao litoral.

Segundo a Socicam, empresa responsável pela gestão das rodoviárias do Tietê, Barra Funda e Jabaquara, na capital paulista, cerca de 353 mil pessoas devem embarcar e desembarcar pelos terminais. Os destinos mais procurados pelos paulistanos são Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e as praias do litoral norte e sul de São Paulo.