Médicos suspeitos de usar substâncias tóxicas em mulheres são procurados em BH

A morte de uma mulher após ter feito no ano de 2020, em uma clínica de estética da capital mineira, a aplicação do material PPMA nos glúteos – a substância é usada para preenchimento corporal, porém, é desaconselhada para fins estéticos, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, fez com que a Polícia Civil deflagrasse nessa quinta-feira (11), em Belo Horizonte a operação beleza tóxica. No entanto, a polícia revelou o resultado da investigação somente nesta sexta-feira (12).

Dois médicos e uma biomédica, que atuam na capital realizando a aplicação de substâncias danosas em mulheres estão sendo procurados. Segundo a polícia, o médico responsável pela morte da mulher que motivou as investigações, morreu neste ano, por isso, este processo será arquivado. Os demais profissionais que trabalham juntos teriam deixado pelo menos três vítimas com lesões permanentes nos glúteos e seios. A dupla está sendo procurada.

Os casos estão sendo tratados pela polícia como homicídio e tentativas de homicídio

De acordo com a delegada que está à frente das investigações, Ana Paula Gontijo, os crimes teriam ocorrido em diferentes clínicas de estética, que realizavam procedimentos específicos de cirurgia plástica em ambientes sem as condições necessárias de bloco cirúrgico e com aplicação de substâncias danosas e prejudiciais ao organismo humano. Em um dos casos, ao passar mal após a aplicação de PPMA, uma paciente procurou o médico e a biomédica e não foi devidamente orientada.

“Uma das vítimas, de 32 anos, em quadro clínico grave, teve seu diagnóstico dissimulado pelos investigados como Covid-19, com o objetivo de ocultar os danos à saúde da paciente e evitar responsabilidade em caso de eventual óbito”, explicou a delegada.

A mulher foi internada em isolamento em um hospital. Familiares desconfiaram da situação e, apesar da resistência dos investigados, conseguiram transferi-la para outra unidade de saúde. Para isso, os parentes precisaram de intervenção de um advogado. Depois disso, ela ficou em coma por 20 dias. Após o caso, a mulher procurou a polícia.

Clínicas

Duas clínicas, onde o médico e a biomédica atendiam, também foram alvo dos investigadores. Nos locais, foram apreendidas diversas substâncias, além de seringas, aplicadores utilizados nos procedimentos, documentos, notas fiscais e comprovantes de aquisição dos produtos.

Morte

Conforme a Polícia Civil, a morte que deu origem às investigações, foi motivada por complicações da aplicação do PPMA. Depois disso, o médico responsabilizado atuou em mais duas clínicas na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em que continuou com a aplicação da substância em mulheres, porém ele não fez mais vítimas fatais. No entanto, o médico morreu dois meses antes de ser preso.

“Quando fomos cumprir os mandados de busca descobrimos que esse médico teria morrido há cerca de dois meses,” pontuou a delegada.

Procure a delegacia

A Polícia Civil alerta para as mulheres que tenham sido atendidas e feito o procedimento de aplicação do produto PPMA pelo médico e a biomédica procurem a delegacia mais próxima de casa e realizem um boletim de ocorrência.

