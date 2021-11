MG reduz intervalo para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) irá reduzir de seis para cinco meses o intervalo de aplicação das doses da vacina contra a Covid-19. A mudança foi publicada, nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o texto, as cidades mineiras podem antecipar a aplicação da 2ª dose, desde que haja disponibilidade de vacinas.

Além disso, na determinação, assinada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, tem como objetivo ” agilizar a administração da dose de reforço da vacina (…) visto que é uma forma de potencializar e reativar a capacidade de resposta imune do organismo”.

Nesta sexta-feira as 11h30, será realizada uma coletiva com o Secretário Estadual de Saúde para tratar sobre os casos de variantes, o avanço da vacinação e alteração do intervalo para a dose de reforço no estado de Minas Gerais.

Fonte: O Tempo