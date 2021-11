Momento de observar os rivais no fim de semana

Momento importante de preparação para o Galo, que vai observar seus concorrentes neste final de semana enquanto foca no duelo de terça-feira à tarde contra o Athletico-PR, lá em Curitiba, jogo que todos poderão acompanhar, já que agora terá transmissão para Belo Horizonte. Flamengo e Palmeiras entram em campo neste domingo e, dependendo do resultado, o Atlético pode entrar em campo ainda mais tranquilo na Arena da Baixada. O momento é de controlar a tensão e ter tranquilidade para administrar a vantagem que tem na competição. A reta final do Brasileirão não vai ser fácil e é preciso ter muita atenção nesses últimos jogos contra times com diversos objetivos e “dando a vida”. É importante ter sabedoria e pés no chão no momento. A vantagem é importante, fazer o seu papel em campo também, mas não tem problema algum em secar os rivais. Um abraço!

Fonte: O Tempo