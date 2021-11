Motores do avião de Marília Mendonça serão analisados em São José da Lapa

Os motores do avião da cantora Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira (5), após queda da aeronave em Caratinga, na Zona da Mata de Minas Gerais, estão em uma empresa de São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Os motores estão no complexo industrial Indústria de Aviação e Serviço (IAS), onde funciona um setor do fabricante do avião. A informação foi confirmada por um funcionário do complexo. Nesta sexta-feira (12), a Polícia Civil de Minas Gerais informou que se reuniu com o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), na IAS.

Por meio de nota, a PC informou que “a PCMG e do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) definiram que os exames nos motores da aeronave ocorrerão nos termos do protocolo internacional NSCA 3-13/2019, cujo Brasil é signatário. O referido protocolo autoriza o acompanhamento, em todas as etapas relevantes da investigação, de representantes da PCMG, do Sipaer e da fabricante dos motores”.

A Polícia Civil disse ainda que “os trabalhos periciais, assim como de investigação do acidente em Caratinga, estão em andamento e as informações serão repassadas em momento oportuno”.

Há informações de que os motores estariam em São José da Lapa. As investigações da queda estão por conta do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), que ao ser procurado pela reportagem de O TEMPO não se manifestou.



Fonte: O Tempo