MP vai ouvir detentos filmados nus em presídio de MG ; diretor foi afastado

Detentos da Penitenciária Formiga I, localizada na cidade de Formiga, no Centro Oeste Mineiro , serão ouvidos por promotores do Ministério Público (MPMG). O órgão vai apurar a conduta do diretor-geral do presídio, Ronaldo Antônio Gomides, afastado após a divulgação na última terça-feira (9), de imagens publicadas em redes sociais que mostram os detentos sentados enfileirados, nus e alguns deles algemados no pátio do presídio. Gomide aparece nas imagens escoltando os presos nus.

O Promotor de Justiça Ângelo Ansanelli, está à frente do caso. Segundo ele, foi instaurado procedimento investigatório para apuração dos fatos. As investigações poderão durar cerca de 90 dias ou mais, dependendo da complexidade das informações.

” Recebi oficialmente ontem por meio do nosso centro de apoio operacional de direitos humanos esta demanda. Instaurei um processo investigatório ontem mesmo, na data ainda solicitei várias informações a direção do presídio, que tem 10 dias para prestar os devidos esclarecimentos dos fatos. Em seguida, serão realizadas as devidas diligências e oitivas dos presos”, explicou Ansanelli.

O Promotor ainda esclareceu que todas as medidas cabíveis ao MP já estão sendo adotadas.

“Ainda não possuo nada oficial sobre o que motivou a postura adotada, vamos apurar o contexto que a situação ocorreu. Ainda não sabemos quem postou as fotos. O que cabe a nós do Ministério Público já está sendo feito, que é a instauração do procedimento investigatório incriminal para apurar se existiu a prática de tortura ou de abuso de autoridade, ” detalhou Ansanelli.

Apoio

Arsanelli ainda disse que outro promotor será nomeado para ajudá-lo na resolução do caso. Em nota o MP informou que Ansanelli também vai contar com o apoio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos (CAO-DH).

Sejusp

Procurada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) declarou que um procedimento interno já foi instaurado para apurar a motivação da realização das imagens e a sua veiculação.

Fonte: O Tempo