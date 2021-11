Ônibus elétrico começa a ser testado nesta sexta-feira em BH por 30 dias

Um ônibus elétrico começa a ser testado em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (12), por 30 dias. O experimento vai ocorrer em quatro linhas diferentes, começando pela 9250 (Caetano Furquim/Nova Cintra via Savassi)

“Esse teste é um esforço para atender às exigências que o momento traz acerca da sustentabilidade do transporte. Essa iniciativa é aderente à agenda global, um esforço por parte do município de atender os compromissos assumidos nacionalmente, globalmente para atender a questão da redução de gás de efeito estufa, melhoria na qualidade do ar, redução de doenças respiratórias e uma modernização para o transporte público”, explicou Rodrigo Pimenta, gerente do projeto de mobilidade elétrica da BHTrans.

Segundo ele, o intuito de colocar o coletivo em linhas diferentes é testá-lo em topografias diferentes e ampliar o serviço para que a população possa opinar e conhecer a tecnologia.

“Em 2016 foram feitos testes preliminares, o intuito era conhecer a tecnologia, ainda que superficialmente. À época, os ônibus, tanto padrão como mini-ônibus, já eram uma tecnologia ultrapassada em termos de autonomia, de desempenho em rampa. Foi válido o teste, só que agora já temos uma tecnologia apropriada à nossa realidade topográfica, de rigidez de itinerários, com autonomia melhor”, detalhou.

Segundo a BHTrans, após os testes serão realizados relatórios discutidos entre a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTrans e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Cemig Sim, a Viação Torres, que representa o Setra BH, e o fabricante do veículo.

“O objetivo primordial deste teste é analisar os critérios técnicos, operacionais. E, é lógico, vai se obter também medição de custos, a recarga, quanto vai se gastar com energia elétrica, quanto vai se gastar com as baterias. E aí será feito um estudo econômico, financeiro, e só a partir desse estudo vai se saber que tipo de impacto pode ser gerado em uma possível implantação”, disse Pimenta.

Um ônibus elétrico pode custar cerca de R$ 1,5 milhão, três vezes mais o valor do veículo convencional.

Veja as linhas em que o ônibus será testado:

9250 – Caetano Furquim / Nova Cintra via Savassi

5503A – Goiânia A

9105 – Nova Vista / Sony

815 – Estação São Gabriel / Conjunto Paulo V

Fonte: O Tempo