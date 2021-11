Secretário de Saúde de MG convoca para coletiva nesta sexta: O TEMPO transmite

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti, convocou uma coletiva de imprensa para esta sexta-feira (12). O responsável pela pasta de Saúde do Estado deve falar sobre a vacinação em Minas, principalmente sobre a diminuição do prazo para a dose de reforço , que foi publicada nesta sexta no diário oficial.

A coletiva está prevista para 11h30, na Cidade Administrativa, e será transmitida ao vivo por O TEMPO, tanto pelo portal quanto pelas redes sociais.

Segundo o governo, Baccheretti deve falar também sobre as variantes do coronavírus em circulação no Estado.

Fonte: O Tempo