Vanderlei Luxemburgo: Assista a entrevista completa ao Super FC

“O treinador tem que ser uma figura importante dentro do clube”. Palavras de Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro, em entrevista ao Super FC, da Rádio Super 91,7 FM nesta sexta (12). A importância por ele citada diz respeito aos bastidores, com os quais o treinador sempre demonstrou muita intimidade e influência por onde passou.

Na conversa, Luxa falou sobre o que falta para sua renovação com a Raposa, elogiou o goleiro Fábio e confessou que participou das conversas que definiram a permanência do camisa 1. Vanderlei também fez reflexões sobre o cenário do futebol, desde seus formatos atuais de gestão às polêmicas com a arbitragem, tecendo críticas a Leonardo Gaciba, demitido da chefia da Comissão de Arbitragem da CBF.

Fonte: O Tempo