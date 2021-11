Veja o que fazer em BH neste fim de semana e no feriado

Música, teatro , dança, exposição e atrações para a garotada. O fim de semana e o feriado da Proclamação da República estão agitados em BH. Tem atrações para todos os gostos e bolsos.

Confira a agenda cultural:

Sexta 12

Show Tríade, com Jane Duboc, Nathalia Bellar e Cliver Honorato

O Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas será o palco da estreia do show Tríade, com Jane Duboc, Cliver Honorato e Nathalia Bellar. A apresentação, que conta com a participação do percussionista Marco Lobo, do bailarino Fábio Dornas e o músico Leandro Aguiar (acompanhando Jane na canção Besame, de Murilo Antunes e Flávio Venturini) , promove o encontro de artistas de regiões e gerações distintas com o objetivo de mostrar a diversidade da canção brasileira. Tríade traz uma canção inédita composta pelos três músicos do show especialmente para a apresentação.

Quando? Sexta (12), às 20h

Onde? Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Quanto? Os ingressos, que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou no site Eventim.

Mais informações: (31) 3516-1360

Projeto Santa Leitura inaugura Mercado das Pulgas Santas

A iniciativa visa angariar fundos para manter o projeto social e cultural ‘Santa Leitura’, de incentivo à leitura. “Resolvi praticar o desapego realizando uma limpa em toda a casa, principalmente no guarda-roupas. Com isso, surgiu esta iniciativa (cujo nome faz menção ao bairro que abriga o mercado e ao projeto social que será beneficiado)”, comenta Estella Cruzmel.

Quando? A partir desta sexta (12), às sextas, sábados e domingos, nos primeiros 15 dias de cada mês, a partir das 11h

Onde? Casa Verde (rua Mármore, 470, em frente à praça Duque de Caxias e ao lado da Paróquia de Santa Teresa e Santa Teresinha

Quanto? Entrada franca

Mais informações: @mercado_das_pulgas_santas, @santaleitura.estellacruzmel, Facebook: facebook.com/Santaleitura

Museu da Imagem e do Som inaugura exposição ‘Cinejornais em Belo Horizonte’

A mostra aborda, sob diversos aspectos, os cinejornais da capital mineira – noticiários audiovisuais que eram exibidos nos cinemas entre as décadas de 1920 e 1980, antes do filme principal, oferecendo ao público um panorama da história da cidade a partir destas produções.

Quando? A partir desta sexta (12) exposição pode ser visitada de quarta a sábado, das 11h às 18h

Onde? MIS BH (Av. Álvares Cabral, 560, Lourdes)

Quanto? Entrada gratuita, mediante agendamento pelo Portal da Prefeitura pbh.gov.br/reaberturamuseus

Show Marcos Catarina Voz e Violão

O cantor e compositor mineiro Marcos Catarina realiza show presencial com repertório especial, trazendo arranjos para piano e voz, reunindo canções que fazem parte de sua trajetória musical, incluindo as canções autorais e composições de seu irmão, o músico Vander Lee. No palco, Marcos Catarina estará acompanhado do músico Tony Moreira, no piano.

Quando? Sexta (12), às 20h

Onde? Cine Theatro Cine Theatro Brasil Vallourec – Av. Amazonas, 315 – Centro, Belo Horizonte – MG (teatro de câmara)

Quanto? Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$20 (meia)

Venda de ingressos: https://www.eventim.com.br/artist/marcos-catarina/

Ou bilheteria do teatro.

Mais informações: (31) 3201-5211 (31)985253468

Pá de Cal (Ray-lux)

O espetáculo “Pá de Cal (Ray-lux)” encerra temporada neste final de semana no CCBBBH, realizando as últimas apresentações desta sexta a segunda, 12 a 15 de novembro, sempre às 20h. A montagem é da Cia Teatro Independente, com dramaturgia de Jô Bilac, direção de Paulo Verlings e em cena estão os atores Carolina Pismel, Isaac Bernat, Orlando Caldeira, Pedro Henrique França e Kênia Bárbara. A trama gira em torno da morte do membro mais jovem de uma família e de como são terceirizadas as responsabilidades nas decisões seguintes ao trágico acontecimento.

Quando? De 12 (sexta) a 15 (segunda), às 20h

Onde? Presencial – Teatro I – CCBB BH – Praça da Liberdade, 450 – Funcionários – Belo Horizonte (MG)

Quanto? Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (clientes Banco do Brasil que pagarem com Ourocard e meia-entrada para estudantes e professores, crianças com até 12 anos, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e suas acompanhantes e casos previstos em Lei).Vendas: bb.com.br/cultura

Mais informações: bb.com.br/cultura

Dança: “IN.CONTRO.LAVEL”, de Peter Lavrati

O bailarino Peter Lavratti apresenta o espetáculo “IN.CONTRO.LÁVEL” no YouTube do Memorial Vale, com bate-papo com o público ao final da apresentação, no canal do artista no Instagram: @peterlavratti. Peter Lavratti é ex-bailarino do Grupo Corpo e a apresentação é fruto do Projeto Abstrato 2. A inspiração passa pelo movimento da gota de nanquim, que cai e dissipa-se sobre a água, formando imagens instigantes, um desenho vivo, pulsante e fluido. O evento foi selecionado pela Convocatória de Programação do Memorial Vale 2021 e integra o projeto “Contemporãneo”, do Memorial Vale.

Quando? Sexta-feira (12), às 19h30

Onde? YouTube do Memorial Vale

Quanto? Gratuito

Sábado (13/11)

Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto apresentam “Valencianas” no SulAmérica Sessions

O encontro da musicalidade mineira da Orquestra Ouro Preto e a arte pernambucana de Alceu Valença, com a beleza do Rio de Janeiro ao fundo marca a 4ª edição do “Orquestra Ouro Preto SulAmérica Sessions”. O público de casa vai cantar e se emocionar com “Valencianas”, que será transmitido gratuitamente, no sábado, dia 13 de novembro, às 20h30 no canal da Orquestra no YouTube e também nos canais 500 e 530 (Like), da Claro TV. O concerto é também uma homenagem especial ao guitarrista Paulo Rafael, amigo e parceiro de Alceu que esteve ao seu lado por mais de 45 anos. A combinação perfeita de sua guitarra com a música nordestina contribuiu de forma decisiva para a sonoridade elétrica e roqueira presente em grandes sucessos da obra de Alceu Valença. Paulo faleceu no dia 23 de agosto e deixou um grande legado para a música brasileira.

Quando? Sábado (13), às 20h30

Quanto? Gratuito

AXÉ COM UAI!

A mistura de temperos, de suingue, trazendo o melhor da gastronomia baiana e mineira, com muita música, e uma experiência incrível. Assim será o Axé Com Uai! O evento terá a curadoria gastronômica assinada pelo chef Vinícius Curtts, responsável por grandes eventos gastronômicos no país. Currts estará trazendo o melhor da comida mineira e baiana como o feijão tropeiro, o pão de queijo com linguiça, bobó de camarão e o famoso acarajé. Já no palco, três grandes atrações vão comandar a festa. A ex The Voice, Dani Morais vai agitar o público com uma mistura de ritmos. A banda Baianeiros, que arrasta multidões atrás do trio elétrico no carnaval , vai levar a batida contagiante do seu som, com a mistura perfeita entre o baiano Lelo lobão (ex Chiclete com Banana) e o mineiro Danniel Maestri. Já a banda Exparrasamba vai colocar o público para dançar com muita pagode e samba.

Quando? Domingo, 13, a partir das 15h

Onde? Dimensão Hall, no Mineirão (Av Coronel Oscar Paschoal 62, Pampulha. BH/MG)

Quanto? Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$13, 50 (meia). Ingressos limitados.

*O evento seguirá todos os protocolos de segurança e saúde da PBH no combate à Covid-19.

Mais informações: (31) 3499-4430 ou através do direct do Instagram @dimensaohall

BH Comedy Club apresenta coletivo de humoristas

Mais um espetáculo do BH Comedy Club será apresentado no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Os comediantes Bruno Berg, Caíque Dumont, Guilherme Santez, Ilan Carvalho, Rubens Ramalho e Thiago Souza mostrarão para o público seus stand-ups. Cada um desses artistas tem uma característica diferente no jeito de fazer rir. Os comediantes possuem um humor mais agressivo, outros uma graça mais leve, alguns apresentam o fazer rir por meio da crítica social, outros trazem um humor mais reflexivo, mas, todos têm o mesmo objetivo: fazer graça de forma inteligente.

Quando? Sábado (13), às 20h

Onde? Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2244, Lourdes, BH)

Quanto? R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou no site Eventim

Mais informações: (31) 3516-1360

Maurício Tizumba lança disco em que canta Vander Lee

O cantor, compositor e multi-instrumentista Mauricio Tizumba lança o álbum “Mauricio Tizumba canta Vander Lee”. O evento será marcado por uma live colaborativa no Instagram do artista (@mauricio_tizumba) – na qual o público e artistas que estiverem assistindo serão convidados a participarem, em estilo jam session.

Quando? Sábado (13), às 20h

Onde? @mauricio_tizumba

Quanto? Gratuito

Mais informações: www.tizumba.com.br

“Atemporal”, com Rafael Mourão Nitzsche

Um espetáculo para todas as idades que transita pela palhaçaria, mágica contemporânea, malabarismo e teatro. A peça é dirigida por Rogério Gomes e tem como referência estética a cultura Steampunk, subgênero da ficção científica. O evento foi selecionado pela Convocatória de Programação do Memorial Vale 2021 e integra o projeto “Eu, Criança, no Museu!”, do Memorial Vale. Em um futuro pós apocalíptico, um cientista vive isolado em seu laboratório. Entre máquinas, fórmulas químicas e uma natureza devastada, ele tenta a todo custo encontrar a fórmula perfeita para trazer a vida de volta à Terra. Será a pureza do palhaço a solução para o recomeço da humanidade?

Quando? Sábado (13), às 11h

Quanto? Gratuito

Mais informações:

Domingo (14/11)

Grandes Músicos para Pequenos’ apresenta o espetáculo inédito e virtual “Trenzinho de Minas” dia 14 de novembro

Lamartine Babo, João de Barro, Almirante e Carmem Miranda e outros expoentes da música brasileira do século 20 serão homenageados na live “Vitrolinha animada”, no dia 14 de novembro, às 16h, numa parceria entre o Grandes Músicos para Pequenos e o projeto “Diversão em Cena”. Com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes, o programa vai apresentar o espetáculo inédito homônimo, quadros com muita música e brincadeiras interativas para toda a família.

Quando? Domingo (14), às 16h

Onde? Live será exibida no Facebook ( Live será exibida no Facebook ( facebook.com/DiversaoEmCena ) e no canal no Youtube da Fundação ArcelorMittal (www.youtube.com/FundacaoArcelorMittal).

Quanto? Gratuito

Orquestra Filarmônica apresenta Concertos da Juventude

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais homenageia Tchaikovsky na última apresentação da série “Concertos para a Juventude” de 2021. No repertório, a Suíte nº 1 de O Quebra-nozes, a Serenata para cordas e a Quarta e a Sexta Sinfonias do músico russo, que é o mestre dos compositores para o balé clássico. A condução é de José Soares, Regente Assistente da Orquestra.

Quando? Domingo (14), às 11h

Onde? Sala Minas Gerais, Rua Tenente Brito Melo, 1090 – Barro Preto

Quanto? Os Concertos para a Juventude são realizados aos domingos e são gratuitos. A distribuição de ingressos será feita na sexta-feira, dia 12, a partir do meio-dia, exclusivamente pela internet, no site da Filarmônica (www.filarmonica.art.br), limitada a 2 ingressos por pessoa. Não haverá distribuição de ingressos no momento do concerto.

Mais informações: (www.filarmonica.art.br)

Editora UFMG lança o livro “Danças do Brasil: nos passos do Grupo Sarandeiros”

Voltado para a divulgação da cultura nacional, o Grupo Sarandeiros está completando 41 anos. Organizada por Gustavo Pereira Côrtes (Diretor do Grupo) e Petrônio Alves Ferreira (Diretor Artístico do Grupo), a edição de luxo em capa dura e imagens, além de contar a história, mostra o processo de criação do grupo, uma fonte de pesquisa importante para outros trabalhos que têm em vistas a valorização da cultura popular brasileira.

Quando? Sábado (13), das 16h às 17h30.

Onde? Funarte (Rua Januária, 68, centro)

Quanto? A entrada para o evento é gratuita, sujeito à lotação do espaço

Mais informações: (31) 3213-3084

Segunda (15/11)

Grace em Revista

A atriz Grace Gianoukas celebra 40 anos de carreira com a peça “Grace em Revista”. O espetáculo foi concebido para ser apresentado em diferentes espaços para atender aos pedidos de fãs de todo o Brasil, pessoas que acompanham sua carreira desde o início, novas gerações que só conheceram seu trabalho pelos DVDs da Terça Insana ou pelos vídeos postados na internet e novos fãs que conheceram seu trabalho, recentemente, através de suas personagens marcantes na televisão.

Quando? Segunda (15), às 19h

Onde? Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete – Rua dos Carijós, 258 – Centro – BH)

Quanto? Ingressos: Plateia 1: R$ 120 (inteira) e Plateia 2: R$ 100 (nteira)

Bilheteria: Av. Amazonas 315 – Centro

Mais informações: (31) 3201.5211

