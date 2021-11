Acidente de Marília Mendonça: politraumatismo pode ter sido causa das mortes

O politraumatismo pode ter sido a causa das mortes da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, na região do Rio Doce, no dia 5 de novembro.

De acordo com a Polícia Civil, o politraumatismo é consequência da queda do avião. As vítimas podem ter sofrido várias lesões graves quando houve o acidente com a aeronave, que seguia para Caratinga, onde a artista faria um show.

No entanto, a instituição ainda aguarda a finalização dos laudos para “concluir eventuais outras condições que possam ter contribuído com os óbitos”. As amostras do material genético de Marília Mendonça e dos outros mortos chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, no último domingo.

Além da cantora de 26 anos, estavam na aeronave o assessor e tio da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor dela, Henrique Bahia, o piloto Geraldo Medeiros Júnior, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.



Fonte: O Tempo