Alceu Valença apresenta projeto ‘Valencianas’ com Orquestra Ouro Preto

A riqueza regional dos xotes, xaxados e baiões de Alceu Valença vai ganhar toques sinfônicos quando o cantor e compositor pernambucano se juntar à Orquestra Ouro Preto (OOP) para mostrar o celebrado projeto “Valencianas”, em uma live única, às 20h30, neste sábado (13).

Com regência do maestro Rodrigo Toffolo, arranjos de Mateus Freire e direção de cena de Paulo Rogério Lage, a apresentação conta com clássico do cancioneiro de Alceu, como “Coração Bobo”, “Anunciação” e “Como Dois Animais ”, todos adaptados para o universo erudito.

O concerto é gratuito e será transmitido online pelo canal do YouTube da OOP.

Em conversa com o Magazine, Alceu Valença falou sobre sua parceria com a Orquestra Ouro Preto, o momento de isolamento social e seus novos projetos.

“Valencianas” é o título perfeito para um projeto que cobre toda a sua obra. Como surgiu a ideia dessa parceria com a Orquestra Ouro Preto?

A ideia partiu do Paulo Rogério Lage, que é mineiro e meu compadre. Ele sonhava em realizar um concerto com a minha obra e sugeriu uma parceria com a Orquestra Ouro Preto. Infelizmente, o projeto demorou a acontecer por causa da minha agenda. Mas um dia o maestro Rodrigo Toffolo, o Paulo Rogério Lage e o violinista paraibano Mateus Freire (arranjador do espetáculo) foram à minha casa, em Olinda, para me mostrar as ideias para o concerto. Decidimos fazer alguns ensaios com a orquestra, em Belo Horizonte, e no mesmo ano (2013) estreamos as “Valencianas” no Palácio das Artes. Desde o primeiro concerto me senti privilegiado com o carinho da OOP com a minha obra.

Você sempre foi um artista preocupado em valorizar estilos regionais, como o maracatu, os xotes e os baiões. Como foi transpor essa riqueza musical para o mundo erudito?

Foi a coisa mais fácil do mundo. O próprio maestro Villa-Lobos já tinha ensinado o caminho quando fez uma pesquisa no Nordeste profundo para compor suas “Bachianas Brasileiras”. Ele usou a música regional como inspiração, e, se você for ao nosso Pernambuco, vai encontrar também o movimento armorial (idealizado por Ariano Suassuna para a valorização das artes populares nordestinas), que também mescla a linguagem erudita com coisas totalmente nossas. Por isso que eu digo que é fácil juntar esses dois mundos, porque uma orquestra pode tanto fazer um tratamento mais sinfônico e erudito em cima da música dos Beatles, digamos, quanto em cima de um artista local. No fim, a beleza é o que conta.

A experimentação também é uma marca da Orquestra Ouro Preto. Acha que esse tipo de proposta pode ajudar a quebrar paradigmas e aproximar todo tipo de ouvintes para os universos clássico e popular?

É muito bacana essa coisa de levar a musicalidade popular para o lado orquestral. Gosto muito dessa diversidade da Orquestra Ouro Preto e do fato de eles conseguirem manter o perfil musical dos artistas com quem trabalham. Eles têm muito talento para isso.

Com uma obra tão extensa, acredito que tenha sido um grande desafio escolher o repertório desse show.

O material foi escolhido em conjunto, e (isso) aconteceu em estágios diferentes. Como demoramos um tempinho para estrear esse projeto, algo como um ano e meio, tivemos que nos reunir em lugares diferentes – lá na minha casa, em Olinda, depois no Rio de Janeiro e também em Ouro Preto – para definir as músicas do repertório. Por fim, a gente achou melhor incluir canções que representassem toda a minha carreira. Assim acabou entrando um pouquinho de tudo que eu já fiz.

Você acabou de lançar uma série de discos minimalistas que trazem somente você cantando, acompanhado de um violão. É algo que nasceu por consequência da pandemia ou já tinha sido planejado antes?

Eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, em Paris, quando morei lá, em 1979. Acabei gravando até um disco (“Saudade de Pernambuco”). Dessa vez foi bem parecido, e eu me reencontrei com o violão dentro da quarentena. Acho que foi minha forma de lidar com a situação. Fui assim, fazendo algumas lives com meus sucessos e, quando menos pensava, criei três discos. Até eu fico surpreso com isso.

Pois é, você fez muitas lives durante o período de isolamento. Como foi a sensação de tocar na frente de uma câmera, sem banda e longe do público?

Foi a mesma sensação que eu tinha ao ir ao programa do Chacrinha. Ou seja, eu me focava na câmera. Eu ficava me perguntando ‘com quem eu me comunico?’. Ora bolas, com a câmera! Mas o legal mesmo é saber que por trás dela alguém está me vendo. Foi uma experiência nova e diferente. Mas, para falar bem a verdade, eu gosto mesmo é de cantar de frente para uma plateia. Eu adoro fazer shows. Não sou um cara de cantar em casa, não. Isso foi só agora por causa da pandemia. O meu negócio é ver gente.

E o que pensa dessa forma moderna de depender da tecnologia para tudo? Acha que a poesia e a música sobrevivem à era da frieza computacional?

Acho o máximo, porque a internet dá liberdade para o artista produzir sem estar preso a ninguém. Hoje não se depende mais de uma gravadora para ser conhecido. Por exemplo, minha música “Belle de Jour” está com 191 milhões de visualizações no YouTube. Isso só é possível graças à internet. Antigamente, todo mundo era obrigado a ouvir o que as rádios ditavam. Muitos talentos do meu tempo ficaram perdidos por causa disso, por não ter espaço para mostrar seus trabalhos. As plataformas mudaram essa dinâmica e democratizaram as coisas. Acho tudo isso muito positivo.

Para terminar: acha que “Valencianas” consegue reforçar o caráter universal de sua obra?

“Valencianas” é um projeto muito legal porque traz esse viés erudito para a minha obra. O projeto me deu a chance de ser o Pavarotti da Orquestra Ouro Preto (risos). Cantar com a OOP é realmente algo maravilhoso. Quando estou tocando com eles, me sinto no paraíso. Até ficar na coxia, ouvindo as suítes tão belamente arranjadas pelo Freire quando não estou no palco, me emociona. Inclusive, acho que a gente devia fazer uma turnê pelo Brasil . Imagine isso: eu e a Orquestra Ouro Preto viajando do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Isso, sim , seria o nirvana!

Serviço

O quê: Concerto “Alceu Valença com a Orquestra Ouro Preto – Valencianas”

Quando: Neste sábado (13), a partir das 20h30

Onde: Nos canais do YouTube da Orquestra Ouro Preto. O concerto também será transmitido pelo canal 500 da Claro TV (Canal Like) e pelo app da rádio SulAmérica Paradiso

Fonte: O Tempo