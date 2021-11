Cascavel-PR elimina Joaçaba-SC e vai pela 1ª vez às semifinais da LNF

Pela primeira vez desde 2006, quando estreou na Liga Nacional de Futsal (LNF), o Cascavel-PR alcançou as semifinais da competição. Neste sábado (13), a Serpente Tricolor derrotou o Joaçaba-SC por 5 a 3 no ginásio da Neva, em Cascavel (PR), no segundo jogo do confronto das quartas de final. No último domingo (7), os times empataram por 2 a 2 no jogo de ida em Joaçaba (SC). Ambos os duelos foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil.

Nas semifinais, o Cascavel encara quem avançar entre os gaúchos Carlos Barbosa-RS e Atlântico – que venceu o primeiro jogo por 6 a 2, no Caldeirão do Galo, em Erechim (RS), na última segunda-feira (8). O segundo duelo será segunda (15), às 18h (horário de Brasília), no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS). Os anfitriões têm de vencer para forçar a prorrogação. O Atlântico se classifica com um empate no tempo normal.

Empurrada pela torcida, a Serpente Tricolor abriu o placar logo aos 30 segundos, com o pivô Roni aparecendo na ponta direita e batendo cruzado. A resposta dos visitantes veio antes mesmo do cronômetro completar o primeiro giro, com o ala Yan chutando de primeira, após cobrança rápida de lateral, empatando a partida. Aos 12, Roni foi lançado na entrada da área do Joaçaba e completou por cobertura, na saída do goleiro Jackson.

Quatro minutos depois, na sequência de uma bola roubada no meio da quadra, o ala Dieguinho marcou o terceiro. Nos segundos que antederam o intervalo, o pivô Jorginho girou na entrada da área e bateu cruzado. O chute saiu mascado, mas o ala Ernani se antecipou à marcação e mandou para as redes, aumentando a fatura do Cascavel.

Na etapa final, o time da casa manteve o controle do jogo e chegou ao quinto gol aos nove minutos. O goleiro André Deko lançou Jorginho, que encarou o marcador e finalizou duas vezes para vencer o goleiro do Joaçaba. Os catarinenses descontaram. Atuando como goleiro-linha, Vico recebeu na direita e tocou de primeira para o também ala Ernesto completar debaixo do travessão, faltando cinco minutos. A dois do fim, Ernesto ainda fez o terceiro, mas a reação parou por aí.