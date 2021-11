Com apoio da torcida, Cascavel encara Joaçaba por vaga na semi da LNF

O Cascavel-PR decide neste sábado (13) contra o Joaçaba-SC quem ficará com a primeira das quatros vagas das semifinais da temporada 2021 da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe paranaense contará com a torcida local no Ginásio da Neva, no segundo e último jogo das quartas de final. O primeiro duelo terminou empatado (2 a 2) e quem vencer hoje segue na competição em busca do título. O embate a partir das 11h será transmitido ao vivo na TV Brasil.

Em caso de novo empate neste sábado haverá prorrogação (10 minutos). No tempo suplementar, os paranaenses levam a vantagem do empate, de acordo o regulamento (time com a melhor campanha na primeira fase do torneio). A Serpente Tricolor encerrou a fase classificatória na vice-liderança, enquanto o Joaçaba terminou em quarto lugar.

Invicto há 17 jogos na temporada, o Cascavel sonha em alcançar a semi após três tentativas frustradas, a última delas no ano passado.

“Desde que chegamos [na LNF], há três anos, temos muito claro que o Cascavel tem um projeto nacional. Somos seis vezes campeões estaduais e agora queremos colocar nossa marca também na LNF”, afirmou o técnico Cassiano Klein.

No embate de hoje, Klein terá o time completo à sua disposição: os goleiros Deivid, Deko e Douglas; o fixo Carlão; os alas Zequinha, Gustavo, Gabriel Gurgel, Ernani, Dieguinho, Alef, Rafinha, Batista; o ala/pivô Roni; e o pivô Jorginho.

Pela primeira vez na fase de quartas de final, o Joaçaba Futsal vive a expectativa de ir ainda mais longe na competição. O fixo Willian Levati, capitão da equipe – mais conhecido pelo apelido de Peru – está confiante no desempenho do grupo.

“Tenho certeza de que vamos apresentar um bom futsal. Mesmo jogando na casa do adversário, sabemos que temos totais condições de conquistar a classificação”.

A novidade para a partida deste sábado será o retorno à equipe do ala Juninho Paulista, que cumpriu suspensão no primeiro jogo das quartas. O técnico Paulinho Sanaduva definiu os nomes dos jogadores que começarão a partida de hoje: o goleiro Jackson, o fixo Peru, os alas Bazzinho e Ernesto e o ala/pivô Yan.