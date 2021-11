Dupla é presa em Betim com blusas e máscaras com símbolos da Polícia Civil

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos após a localização de armas, máscaras e blusas com escrita e símbolo da Polícia Civil que estavam guardadas dentro de um apartamento. O caso foi registrado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, militares receberam informações que três indivíduos estavam residindo em um apartamento no bairro Duque de Caxias. Segundo a denúncia, o homem de 24 anos seria o líder do grupo, que estaria planejando um assalto. Os suspeitos estariam fortemente armados e, após o crime, seguiriam para o bairro Industrial, em Contagem, na tentativa de executar um desafeto.

No endereço de Betim, policiais foram recebidos pelo suposto líder. Ele autorizou a entrada da equipe e, nesse momento, dois comparsas pularam da janela do 4º andar. As armas estavam carregadas em cima das camas.

Foram apreendidos cinco máscaras e seis camisas com a escrita e símbolo da Polícia Civil, duas toucas, cartuchos de vários calibres, uma espingarda calibre 12, uma pistola, um revólver Taurus e uma motocicleta.

Um dos suspeitos acabou capturado no banheiro do salão de festas do prédio. Devido à queda, ele recebeu atendimento médico. Já o homem que permaneceu dentro do imóvel contou que todo o material apreendido seria usado durante a emboscada para o possível homicídio. O jovem nada disse em relação ao assalto.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Plantão da cidade. A reportagem de O TEMPO aguarda um posicionamento da Polícia Civil.

Fonte: O Tempo