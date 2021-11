Feriado deixa trânsito lento na Ponte Rio-Niterói

Milhares de cariocas continuam a deixar a cidade no feriado, rumo à Região dos Lagos e ao norte do estado na tarde deste sábado (13), apesar da previsão de pouco sol e tempo nublado. Com isso, o trânsito de veículos está lento em quase toda a extensão da Ponte Rio-Niterói no sentido Niterói. O tempo de travessia, por volta das 15h45, era de 35 minutos, quando o normal é de 13 minutos.

A concessionária Ecoponte prevê que 841 mil veículos passem pela ponte durante o feriado da Proclamação da República até a próxima terça-feira (16), quando muitos deixam para retornar ao Rio. Na segunda e terça-feira, são esperados 152 mil veículos no movimento de volta.

Segundo a Ecoponte, uma importante medida antes de seguir viagem é checar as condições do veículo, como revisão geral do motor (água, óleo, combustível). A concessionária reforça que a maioria dos atendimentos na rodovia são relativos a panes, ocorrências que podem ser evitadas com uma revisão prévia das condições do veículo.

Por causa da alta da gasolina, têm aumentado os casos de pane seca, quando falta combustível no tanque, o que além de ser perigoso leva à multa de R$ 130,16 e perda de quatro pontos na carteira de habilitação.