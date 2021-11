Festival da Jabuticaba, em Sabará, é suspenso após embargo do Corpo de Bombeiros

O Festival da Jabuticaba, que começaria nessa sexta-feira (12), foi suspenso temporariamente após embargo do Corpo de Bombeiros. O evento é tradicional na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Por meio de uma publicação em uma rede social, no fim da noite de ontem, a prefeitura do município informou que “devido à construção de uma cobertura extra para a contenção de chuvas, divergente do projeto inicial elaborado, a programação do Festival da Jabuticaba de 2021 está temporariamente suspensa”. Apesar da informação de divergência, o Corpo de Bombeiros afirma que “nenhum projeto tinha sido apresentado”.

Ainda conforme o comunicado da prefeitura, as atrações confirmadas poderão ser reprogramadas. Além disso, a município informou que está providenciando junto às autoridades a formalização das solicitações.

“Contamos com o entendimento de todos, pedimos desculpas pelos transtornos e traremos novos comunicados ao longo da noite e do próximo dia nos canais oficiais da Prefeitura de Sabará”, finaliza o post.

Na manhã deste sábado (13), a prefeitura ainda não se manifestou.

Veja o comunicado na íntegra do Corpo de Bombeiros:

“Há alguns meses, militares do Pelotão de Sabará se reuniram com os organizadores do Festival da Jabuticaba, com o fim de orientá-los sobre a regularização do tradicional evento, realizado na cidade de Sabará. Entretanto, até o momento nenhum projeto tinha sido apresentado no Corpo de Bombeiros, o que oportunizou uma vistoria no local, tendo em vista o grande público que o evento atrai e necessidade de se apresentar o Projeto de Evento Temporário. Ao chegar no local onde seria realizado o festival, foi constatado pela equipe de militares do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros que não se tratava de evento de baixo risco. A vistoria deu conta de que se tratava de um evento de alto risco, com estruturas maiores do que a legislação permite, oportunizando risco para o público. Os militares ainda estudaram formas de descaracterizar o risco alto, por meio da desmontagem de tendas, mas como não foi possível, foi realizado o embargo do evento até a regularização”.

Matéria atualizada às 07h46

Fonte: O Tempo