Lagum retoma shows e prepara novidades: ‘Muita sede de viver e de trabalhar’

Reinício. É assim que Pedro Calais, vocalista do Lagum, define o retorno da banda aos palcos, após pouco mais de um ano sem se encontrar com o público presencialmente. Essa retomada dos shows acontece neste sábado (13), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e será a primeira apresentação da banda sem Breno Braga, mais conhecido como Tio Wilson – o baterista morreu em setembro de 2020 após sofrer uma parada cardiorrespiratória depois de um show na mesma cidade.

“Nossa expectativa está muito alta, a gente está ensaiando pesado. Acho que essa volta aos palcos vai ser muito enérgica, tanto da nossa parte quanto da parte do público. Porque parece que a gente ficou acumulando energia, acumulando essa parada que na hora vai explodir. É o que eu imagino”, afirma o cantor Calais.

O vocalista adianta que esse show, que também vai passar por São Paulo e Rio de Janeiro ainda neste mês, traz no repertório os grandes sucessos da carreira do Lagum e também as canções que a banda lançou nos últimos meses, entre elas “Musa do Inverno”, “Eita Menina” e “Ninguém Me Ensinou”. Esta última, inclusive, foi lançada em outubro de 2020 como um tributo póstumo a Tio Wilson.

Ao falar sobre o baterista, Pedro Calais garante que ele nunca será esquecido: “Com certeza, a gente vai estar sempre fazendo homenagens para o Tio, seja em cima do palco, seja em clipes. Seja onde a gente estiver, a gente vai carregar o Tio”, afirma.

Novo álbum e nova turnê a caminho

A retomada dos shows é apenas uma das novidades que o Lagum prepara. “Esse show representa uma volta nossa aos palcos, e, ao mesmo tempo, é um reinício e um final. Porque, depois dessas apresentações, se inicia um novo ciclo, onde as pessoas vão conhecer os nossos novos trabalhos”, revela Pedro Calais.

Segundo ele, o terceiro álbum do Lagum tem previsão de sair ainda neste ano , e, em 2022, a ideia é rodar o país com a nova turnê. “Eu espero que a gente lance esse álbum e não pare de trabalhar; já queremos emendar um projeto atrás do outro. A gente está com muita sede de viver e de trabalhar”, afirma Calais.

Serviço

A banda Lagum apresenta o show “A Vida É Boa Pacarai” neste sábado (13), a partir das 20h, no espaço Star 415 (rua Star, 415, Jardim Canadá, Nova Lima). Ingressos à venda a partir de R$ 80 (inteira social, primeiro lote).

Fonte: O Tempo