Papai Noel está vacinado e vai poder das caras nas festas de fim de ano

O Natal do ano passado foi marcado pelo distanciamento social e, consequentemente, pela falta da figura do Papai Noel em shopping centers, lojas e festas.

A intenção era preservar especialmente os homens que assumem o personagem, já que a maioria deles têm idade superior a 60 anos. Mas, em 2021, graças à vacinação, os Bons Velhinhos vão poder reassumir o posto.

“Se o mercado não voltou a 100%, está muito próximo disso. Agora até mesmo os shoppings pequenos, que não tinham Papai Noel, estão nos procurando”, relata Marcos Henrique Gomes, de 75 anos, presidente da Associação dos Papais Noéis (Aspanoeis) de Belo Horizonte.

Famílias também têm procurado bastante pelo trabalho, enquanto as tradicionais festas de fim de ano de empresas não apareceram nas agendas – por causa da permanência da pandemia.

De acordo com Gomes, entre 17 associados da entidade, 12 já estão montando a agenda de trabalho, três preferiram não voltar por terem doenças crônicas, um ainda não se sente se seguro para trabalhar, e um decidiu não trabalhar mais como Papai Noel. A idade deles varia em torno de 55 a 75 anos.

Mesmo que os Papais Noéis estejam todos vacinados, o cuidado permanece presente na rotina deles. Gomes, por exemplo, preferiu trabalhar apenas para famílias já conhecidas, para atender pequenas reuniões.

“Tenho que ter esse cuidado, porque Papai Noel de máscara é complicado. As crianças precisam ver nossos rostos, nossos sorrisos”, explica ele.

Além da barba branca, o mercado valoriza o Papai Noel que sabe conversar com as crianças, que sabe conquistar uma simpatia do público. O valor da hora trabalhada varia de profissional para profissional e conforme o serviço.

Segundo Gomes, uma visitinha a uma residência pode custar R$ 700, dependendo das circunstâncias.

“O Papai Noel tem que estar muito atento ao que foi acordado. Muitas vezes, ele vai para um evento em um condomínio, e logo vem uma pessoa e diz: ‘Dá uma passadinha na minha casa’. Depois dá uma passadinha na casa da vizinha e, quando vê, passa o dia todo visitando várias residências”, esclarece.

Aposentado como especialista em explosivos, Gomes vai trabalhar como Papai Noel pelo 11º ano consecutivo.

Segundo ele, para nenhum dos associados o dinheiro é o ponto mais importante do trabalho, mas a remuneração faz uma boa diferença na hora de pagar as contas.

“Se perguntar para os associados se tem alguém disponível para atender gratuitamente um orfanato, pode saber que todo mundo vai se candidatar. Mas esse dinheiro permite pagar o IPTU, o IPVA ou para pagar as dívidas. Com esse dinheiro, podemos comprar os remédios sem preocupação”, afirma o presidente da Aspanoeis.

Papai Noel também deve manter cuidados com o coronavírus

Mesmo que os Papais Noéis já estejam vacinados, é fundamental toda a comunidade ter um cuidado especial com eles.

O ideal é se aproximar do Bom Velhinho apenas usando máscaras e respeitar o distanciamento social. Em alguns shoppings da capital, o espaço para fotos terá dois tronos: um para o Papai Noel e outro para a criança, com distanciamento seguro.

Isso já está acontecendo no Minas Shopping, na região Nordeste de Belo Horizonte, e também será adotado pelo Boulevard Shopping, na região Leste da capital, a partir do dia 15.

Mas os três empreendimentos da Multiplan – BH Shopping, DiamondMall e Pátio, todos na região Centro-Sul – não terão a presença física do Bom Velhinho mais uma vez, para garantir a segurança. Os empreendimentos preferiram adotar um Papai Noel digital.

Restaurante popular

Este período natalino vai ter um gostinho especial para Mário de Assis, 60, que há 27 anos incorpora o personagem de Bom Velhinho no almoço gratuito servido no restaurante popular de Belo Horizonte.

Ano passado, por causa da Covid, o evento não pôde ser realizado. Mas a expectativa dele é que o belo projeto social seja retomado neste ano.

O educador assumiu o personagem por sugestão do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1994. “Já no primeiro Natal, havia no restaurante andarilhos e mendigos, que ficaram impressionados ao ver um Papai Noel cantando e indo de mesa em mesa”, diz.

Mário gostou tanto desse trabalho que passou a incorporar a figura do Papai Noel durante o ano todo, visitando gratuitamente escolas públicas e falando para as crianças sobre a importância da valorização da família. Não é difícil vê-lo pelas ruas de BH usando uma versão mais leve do figurino natalino.

Neste ano, ele assume a figura de Papai Noel oficial da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH) e convidou o irmão, Marco Antônio de Assis, para trabalhar como Papai Noel.

“Espero agradar às crianças, sou muito comunicativo. A intenção não é ganhar dinheiro, mas, se vier, será bem-vindo”, conta Marco Antônio, 67, que já tomou a dose de reforço.

