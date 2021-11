Previsão do tempo: chuva dá trégua em Belo Horizonte durante feriado prolongado

O feriado prolongado da Proclamação de República deve ser sem chuva em Belo Horizonte e região metropolitana, de acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis. A temperatura mínima registrada na capital mineira, neste sábado (13), foi de 16˚C e a máxima deve chegar a 25˚C.

“O sábado fica parcialmente nublado e não há previsão de chuva nos próximos dias. Na próxima sexta-feira (19), uma nova frente fria chega a Minas Gerais”, explicou.

Depois da chuva, o sábado amanheceu com sol em BH. No entanto, pode chover ao longo do dia de hoje não só na capital como em algumas regiões de Minas. Confira a previsão do tempo com a @Adri_aferreira no Super N. pic.twitter.com/Qfi2Yi7iN7 — O Tempo (@otempo) November 13, 2021

Ainda segundo Ruibran, a temperatura mínima no Estado hoje foi registrada em Monte Verde, no Sul de Minas, com 13˚C. A máxima deve chegar a 29˚C na região do Triângulo Mineiro.

E quem viajou para fora de Minas deve ficar atento. “No Rio de Janeiro e Espírito Santo o tempo fica parcialmente nublado e sem chuva. No Sul da Bahia, a previsão é de chuva até segunda-feira”, finalizou o meteorologista.



Fonte: O Tempo