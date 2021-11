Saiba onde está passando Lutar, Lutar, Lutar – O Filme do Galo

Em cartaz nos cinemas desde a última quinta-feira (11), Lutar, Lutar, Lutar – O Filme do Galo é uma opção de lazer para os atleticanos curtirem neste feriadão de 15 de novembro sem jogos do Atlético para assistir.

O documentário dirigido por Sérgio Borges e Helvécio Marins conta a história do Atlético desde a fundação do clube, em 1908, até as conquistas da Libertadores 2013 e Copa do Brasil 2014.

Confira a entrevista exclusiva do Super.FC com um dos diretores de Lutar, Lutar, Lutar – O Filme do Galo

A história da película começa com o sonho de um time de futebol que cresce com a missão de unir a população da recém-criada Belo Horizonte. Essa comunidade heterogênea e marcada pela divisão de classes sociais tinha no futebol um dos mais importantes e democráticos espaços de encontro de realidades tão diversas.

O Super.FC conferiu a pré-estreia do filme. Leia a opinião sobre a obra

Onde está passando Lutar, Lutar, Lutar – O Filme do Galo

Belo Horizonte

UNA Cine Belas Artes – 14h, 16h10, 18h20, 20h30

Cinemark BH Shopping – 17h40 e 20h30 (sábado, domingo e segunda)

Cinemark Diamond Mall – 18h50 e 21h40

Cinemark Pátio Savassi – 17h50 e 20h50

Cineart Shopping Cidade – 18h50

Cineart Via Shopping – 18h55

Cinépolis Estação BH – 14h, 16h30, 19h e 21h30

Arcos

Josué’s Cine – 20h30 (exceto quarta-feira)

Barbacena

Cine Plaza – 19h

Cineart Barbacena – 16h40

Betim

Cineart Monte Carmo – 15h e 19h

Cinemark Partage Shopping – 16h40 e 19h25 (sábado, domingo e sábado)

Contagem

Cineart Contagem – 18h50

Divinópolis

Cine Ritz – 17h (sábado e domingo), 19h10 (segunda a sexta)

Formiga

Josué’s Cine – 20h30 (exceto quarta)

Nova Serrana

Serra Cine – 20h (exceto quarta)

São João del Rei

Cine Glória Shopping – 21h15

Varginha

Cinemark Via Café Garden Shopping – 21h50

Fonte: O Tempo