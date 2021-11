Tombense recebe o Ituano, no primeiro capítulo da decisão da Série C

Depois de conquistar o inédito acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Tombense parte neste sábado (13) em busca de um novo desafio. Às 17h15, a equipe mineira recebe o Ituano, no estádio Almeidão, para o primeiro duelo da final da Série C. A expectativa no clube, em Tombos e na região é de uma grande festa, com arquibancada tomada para empurrar a equipe rumo à conquista da Terceira Divisão. “

“Já foi muito importante o acesso. Agora, vamos buscar a segunda etapa que é tentar mais um título brasileiro, já que em 2014 fomos campeões da Série D. Por se tratar de uma cidade do interior, pequena, com menos de 10 mil habitantes, conseguir o êxito de dois campeonatos brasileiros é muito importante. Hoje, o Tombense representa a região que está toda empolgada e satisfeita com o trabalho e a evolução do time”, destaca Lane Gaviolle, presidente do Gavião Carcará.

Além dos finalistas deste sábado, Criciúma e Novorizontino também subiram para Segundona nacional. Na avaliação de Gaviolle, a presença do Tombense na Série B valoriza Minas Gerais. “O acesso foi muito importante, não só para região, mas para o estado que terá mais um time na Segunda Divisão brasileira (o outro é o Cruzeiro). Também é importante para Federação Mineira”, avalia.

Casa cheia

Foram colocados 3.050 ingressos à venda para a decisão desta tarde no Almeidão. A expectativa é de casa cheia para empurrar o Tombense. Os ingressos custam R$ 20 e a venda se iniciou na quinta-feira. Para entrar no estádio é obrigatório apresentar cartão de vacinação, pelo menos com a primeira dose, e fazer o uso de máscara.

“Amanhã (sábado) não tem previsão de chuva e acredito que o estádio vai lotar. A capacidade é pequena, mas temos um bom gramado, boa segurança, os adversários contam com bons camarotes. O que manda é isso. Não adianta ter um estádio grande, mas totalmente degradado, que não funciona. Espero que o público venha e nos prestigie nesta reta final”, projeta Lane Gaviolle.

O time

O treinador Rafael Guanaes conta com todo o grupo para o primeiro capítulo da decisão da Série C. O Tombense deve começar a partida com: Felipe Garcia; David, Moisés, Roger Carvalho e Manoel; Luiz Otávio, Eduardo Neto, Jean Lucas e Edson Capa; Everton Galdino e Rubens.

Fonte: O Tempo