Torcedor do Galo já se organiza para cumprir promessa do bicampeonato

O tão sonhado bicampeonato está cada vez mais perto de ser comemorado pela torcida do Atlético. Ansioso para ver o time do coração levantar a taça, Bruno Cesar, de 39 anos, fez uma promessa: fazer o mesmo corte de cabelo do meia Matias Zaracho e com o barbeiro do próprio jogador. Na regressiva para poder comemorar o título, o torcedor já fez contato com o profissional e faz as contas de quando fará a mudança no visual.

O estiloso argentino Zaracho tem um cabelo com um corte diferenciado, com luzes e outros detalhes, feito pelo barbeiro Matheus Felipe, que é atleticano, também faz o corte de outros jogadores do Galo e vive uma “mística” de sorte aos atletas. O torcedor da promessa está tão confiante no título, que já até entrou em contato para marcar a mudança no cabelo.

Nas contas de Bruno, o título do Atlético já tem data e, com isso, o torcedor já até fez contato para agendar um horário. “Marcar para o dia 24, fechou?”, disse o torcedor para o barbeiro, pensando que o título do Atlético pode ser confirmado após a 35ª rodada, quando o Galo enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque. Apesar disso, Bruno diz que mantém os pés no chão.

“Como todo bom atleticano e por tudo que já presenciamos, tenho os dois pés atrás. Sobre a data do corte, fica a critério do Galo. Ou contra o Juventude ou contra o Palmeiras., mas tudo pode acontecer. Oremos”, disse o torcedor ao Super.FC.

Do outro lado, Matheus, que também é o reponsável pelo visual de Allan, Hulk, Diego Costa e outros jogadores do Galo, recebeu o pedido com surpresa, mas muito empolgado diante da promessa do torcedor.

“Eu fico feliz, principalmente por saber que o Zaracho é um dos principais jogadores do time e os torcedores geralmente escolhem ele para o pagamento de promessas. O cabelo dele é um corte um pouco diferente dos cortes usados aqui no Brasil. O atleticano tem que ser estudado essa é a verdade”, brincou o barbeiro em entrevista ao Super.FC

Se o Galo confirmar o favoritismo, e se sagrar campeão brasileiro nesta temporada, não será a primeira vez que Bruno vai mudar o seu cabelo por causa de uma promessa alvinegra. Em 2013, quando o time levou a taça da Libertadores, o torcedor raspou o cabelo para pagar o voto.

“Nas quartas de final da Libertadores, em Galo e Tijuana, eu prometi que se o Galo passasse de fase, eu rasparia o cabelo. O Galo ganhou, passou e minha esposa quase me matou por ter raspado e ficado careca”, contou o torcedor ao Super.FC.

