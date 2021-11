Vai viajar no feriado? Veja a situação do trânsito nas rodovias de Minas Gerais

Com o feriado prolongado do Dia da Proclamação da República, na próxima segunda-feira (15), quem está de folga aproveita para viajar e aproveitar destinos no interior de Minas Gerais e em outros Estados. Na manhã deste sábado, não há registros de congestionamentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo nas rodovias federais está tranquilo e sob fiscalização ativa dos policiais.

No Anel Rodoviário, que tem saída para o Rio de Janeiro e Vitória, não há registro de retenção, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Mais cedo, um acidente foi registrado na Curva do Ponteio na MGC-356 (antiga BR – 356), sentido centro da capital mineira. Segundo a BHTrans, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Ainda não há informações do estado de saúde dos feridos.

Com o período de chuva, motoristas devem ficar atentos durante os deslocamentos. Veja as dicas da PRF:

Acenda os faróis

Diminua a velocidade

Aumente a distância para os demais veículos

Nunca pare sobre a via

Fonte: O Tempo