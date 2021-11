Varginha: um dos mortos já tinha participado de arrombamento de banco em MG

Um dos 26 homens que morreram durante uma operação policial em Varginha, no Sul de Minas, no final de outubro, já havia participado do arrombamento de uma agência bancária no Estado há quatro anos. A informação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Após o caso de Varginha foram recolhidas amostras de DNA de todos os mortos e, através de um cruzamento de dados, foi possível apontar a participação do suspeito, que não teve o nome divulgado.

Segundo a pasta, por meio da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), “foi confirmada a participação de um dos 26 suspeitos em um arrombamento em agência da Caixa Econômica Federal. O caso aconteceu em 2017 na cidade de Itapagipe, também em Minas Gerais”

Itapagipe fica a mais de 500 quilômetros de Varginha.

Amostras de DNA

Ainda por meio de nota, o ministério informou que “as amostras de DNA dos suspeitos foram inseridas pela perícia criminal do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais no Banco Nacional de Perfis Genéticos da Polícia Federal. O banco armazena todos os dados de DNA coletados pela PF e pelas polícias estaduais”.

Procurada pela reportagem de O TEMPO, nesta manhã, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que “em relação às investigações, os detalhes serão repassados em momento oportuno, já que os trabalhos seguem em andamento para completa elucidação dos fatos pela Delegacia Regional da PCMG em Varginha”

O caso

No dia 31 de outubro, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram até dois sítios na cidade de Varginha, onde estavam os suspeitos. Segundo as instituições, a quadrilha seria do “novo cangaço” e estaria planejando assaltos a bancos.

Nos imóveis foi encontrado um “arsenal de guerra” com armas de grosso calibre, munições e outros materiais.

Fonte: O Tempo