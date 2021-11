Zé Ricardo comenta vitória do América-MG sobre o Sport e projeta sequência

Na última quarta-feira (10), o América-MG foi até o Recife e conseguiu importante resultado diante do Sport. Por 3 a 2, a equipe do volante Zé Ricardo somou três pontos e subiu para a décima posição no Campeonato Brasileiro.

“Com certeza foi um resultado muito importante para nós. Vencer o Sport, ainda mais fora de casa, é muito difícil. Conseguimos fazer um bom jogo e ganhamos posições na tabela. Fico feliz por ter ajudado e de termos conseguido pontuar”, analisou o volante, que entrou no início do segundo tempo.

Cria da base do América-MG, Zé Ricardo atuou em 14 compromissos no Nacional, sendo sete deles como titular. Novamente pelo Brasileirão, o América-MG volta a campo no próximo sábado (13), diante do Grêmio, desta vez em casa. Na sequência, também como mandante, recebe o Atlético-GO.

“Nosso objetivo sempre deixamos claro que era de permanecer na Série A. Estamos no caminho para que isso aconteça. Depois, vamos em busca de novos objetivos. Temos dois jogos difíceis agora na sequência, ambos em casa, e vamos em busca de pontuar o máximo para que possamos seguir na parte de cima da tabela”, finalizou o volante.

Fonte: O Tempo