Acumulada, Mega-Sena paga prêmio de R$ 8 milhões na próxima quarta-feira

O próximo concurso da Mega-Sena, sorteado na quarta-feira (17), vai pagar um prêmio estimado em R$ 8 milhões. Isso porque ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.428, sorteadas na noite de sábado (13), e o dinheiro acumulou.

Os números sorteados foram 25, 03, 28, 29, 09 e 39.

A quina teve 50 ganhadores, cabendo a cada um prêmio de R$ 39.761,94. A quadra pagará a cada um dos 4.168 acertadores R$ 681,41.

Jogos

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Fonte: O Tempo