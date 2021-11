Contagem registra mais um capotamento neste domingo; idoso ficou ferido

Mais um acidente grave foi registrado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (14). Por volta das 13h, um idoso capotou um carro na rua Manoel Teixeira Camargos, no Novo Eldorado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava com sangramento na cabeça, mas estava consciente no momento do regate. Um cachorro que estava no veículo estava sem ferimentos.

Pessoas que viram o acidente relataram aos bombeiros que o veículo colidiu com outro carro depois de desviar de uma moto. Em seguida, acabou capotando. Os ocupantes do outro carro não ficaram feridos. A perícia foi acionada para verificar as circunstâncias do acidente.

Mais cedo, um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido após capotar o veículo na avenida Francisco Firmo de Matos, altura do bairro Riacho das Pedras.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas segundo os bombeiros o “condutor apresentava sinais de embriaguez característicos pela fala e alterações de humor”.

Fonte: O Tempo