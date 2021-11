Coritiba vence no fim e aguarda rodada para celebrar acesso à Série A

O Coritiba está muito próximo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), pela 36ª e antepenúltima rodada da Série B, o Coxa derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 1 no Couto Pereira, em Curitiba, reassumindo a liderança da competição, de forma temporária, com 64 pontos – o Botafogo pode retomar a ponta nesta segunda-feira (15).

O acesso pode ser garantido já na segunda. Para isso, basta que o CRB (sexto colocado, com 57 pontos) não derrote o Brusque fora de casa. O Goiás (quinto, 58 pontos) é outro time fora do G4 que ainda pode alcançar o Coritiba. O Esmeraldino chega a 61 pontos se vencer o Remo, mas terá pela frente, na rodada seguinte, o Guarani (terceiro, 59 pontos). Isso significa que ou goianos ou paulistas não teriam como ultrapassar os paranaenses na tabela. Já rebaixado à Série C, o Brasil ocupa a lanterna da Série B, com 23 pontos.

Empurrado pela torcida, o Coritiba bombardeou o Brasil no primeiro tempo. Aos cinco minutos, o meia Robinho tentou de bicicleta na área, mas parou em defesa do goleiro Marcelo, que espalmou para fora. Aos oito, 29 e 44 minutos, o atacante Waguininho, o volante Val e o zagueiro Luciano Castán, respectivamente, acertaram a trave do Brasil. A equipe da casa ainda teve um pênalti a favor anulado, com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), aos nove minutos.

Os anfitriões mantiveram a postura ofensiva no segundo tempo e abriram o placar aos nove minutos com Waguininho, completando de cabeça o escanteio cobrado por Robinho. O Coritiba tentou manter a pressão, mas quem balançou as redes foi o Brasil. Em uma rara tentativa de ataque dos visitantes, Paulinho cruzou da esquerda e a arbitragem deu toque de mão do também lateral Natanael, dentro da área. O atacante Erison bateu a penalidade e empatou.

O Coritiba foi para o tudo ou nada, pressionou e chegou ao gol da vitória nos acréscimos. Aos 48 minutos, o atacante Léo Gamalho aproveitou a sobra de uma bola alçada na área e mandou para as redes, decretando a festa da torcida no Couto Pereira.

Caso não conquiste o acesso nesta segunda, o Coritiba terá nova chance de obtê-lo no domingo que vem (21), às 19h (horário de Brasília), contra o CSA, novamente no Couto Pereira. No mesmo dia e horário, o Brasil recebe o Botafogo no Bento Freitas, em Pelotas (RS). As partidas valem pela 33ª rodada.

Vitória atropela e deixa Z4

Em Salvador, o Vitória deixou a zona de rebaixamento ao atropelar o Cruzeiro por 3 a 0, no Barradão. O Leão rubro-negro subiu para 16º lugar, com 40 pontos, e torce contra Brusque e Londrina, que jogam nesta segunda, para seguir fora do Z4. A Raposa, com 46 pontos, caiu uma posição, ultrapassada pelo Sampaio Corrêa no saldo de gols, aparecendo em 11º lugar.

O AMOR VENCE TUDO! A união do time e da torcida do início ao fim refletiu em campo, o Leão venceu por 3×0 o Cruzeiro, com gols de João Pedro e David (2x). Com esse resultado o Vitória sai momentaneamente da zona de rebaixamento. Seguimos vivos e lutaremos até o fim. ❤️🖤 pic.twitter.com/tFf0KzaMTv — ECVitória (@ECVitoria) November 15, 2021

Os baianos construíram o resultado todo no primeiro tempo. Aos três minutos, o atacante Thiago tentou auxiliar o sistema defensivo do Cruzeiro, após cobrança de falta do atacante Marcinho na esquerda, mas cabeceou contra a própria meta. Quatro minutos depois, Roberto foi lançado na ponta esquerda, escapou do também lateral Norberto e rolou na área para David aumentar a vantagem. O atacante marcou outro aos 34, ao tabelar com o meia Alisson Santos e bater cruzado.

A saga do Vitória para se distanciar do Z4 continua na segunda-feira da próxima semana (22), às 18h, diante do CRB, no Rei Pelé, em Maceió. Antes, na sexta-feira que vem (19), o Cruzeiro visita o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís. As partidas valem pela 37ª rodada da Série B.