LNF: Foz Cataratas e São José disputam vaga na semifinal

Em busca de uma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF), o Foz Cataratas e o São José se enfrentam neste domingo (14), a partir das 11h (horário de Brasília) no Ginásio Costa Cavalcanti, o Caldeirão Azul, em Foz do Iguaçu (Paraná). A partida decisiva será transmitida pela TV Brasil.

Como na partida de ida das quartas de final, disputada no último final de semana em São José dos Campos (São Paulo), o resultado final foi um empate por 2 a 2, o time paranaense tem uma pequena vantagem para o confronto deste domingo (por ter feito uma campanha melhor na primeira fase da competição). Caso o confronto termine novamente em empate, acontecerá prorrogação e o Foz Cataratas terá vantagem do empate. Porém, se alguma equipe triunfar no tempo normal, alcançará a classificação.

Segundo o técnico do São José, Douglas Navas, a sua equipe está motivada, e acredita na classificação, mesmo com a leve vantagem da equipe da casa: “A expectativa para o jogo é a melhor possível. No jogo de ida foi um 2 a 2, e, infelizmente, não conseguimos reverter a vantagem. Mas está tudo em aberto”.

Quem também não espera facilidades no confronto deste domingo é o comandante do Foz Cataratas, João Carlos Barbosa, mais conhecido como Banana: “A expectativa do jogo é muito grande. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar diante do São José, uma equipe muito rápida individualmente e com jogadores de boa habilidade. Sabemos que temos que melhorar alguns aspectos da parte defensiva, fazer um jogo controlado dentro da nossa casa, para buscar essa grande classificação para a semifinal”.