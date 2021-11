Luciano Huck se desculpa por comentar peso de Marília Mendonça

O apresentador Luciano Huck, 50, se desculpou, no Domingão deste domingo (14), por um comentário polêmico que ele fez na semana passada sobre o peso da cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo, no último dia 6. “Me arrependi no mesmo minuto”, afirmou ele.

“Acho que o mundo tem melhorado, a gente tem superado questões importantes. Antes podíamos fazer um tipo de piada que não podemos mais, podia fazer comentário que não pode mais e tem assuntos que a gente não deve falar mais”, afirmou o apresentador estendendo a desculpa à dupla Maiara e Maraisa.

“Muita gente sofreu ao longo da vida com essa pressão de como tem que ser, o que é bonito, o que é feio. Então acho que não temos mais que falar de estética, cada um tem que ser feliz do jeito que é. Peço desculpas por ter feito um comentário sobre isso, não farei mais”, concluiu ele.

Na semana passada, Huck falava sobre a morte de Marília Mendonça, quando recordou a última vez que a cantora se apresentou em seu programa, ao lado de Maiara e Maraisa. “[Há] Três semanas eu estava com as três no palco. Na verdade, era só metade das três no palco, porque elas estavam as três magrinhas”, afirmou.

Internautas não gostaram do comentário. “Respeitem os corpos e legados das mulheres”, escreveu uma delas no Twitter. Outros também criticaram Huck por falar mais de uma vez durante a atração sobre o acidente que sofreu em 2015, quando a aeronave em que estava com a família teve de fazer um pouso forçado.

“Queria deixar registrado aqui o quanto acho o Luciano Huck extremamente egocêntrico. Ele falando do acidente dele todo momento num tributo a uma outra pessoa foi lamentável. Fora a piadinha de mau gosto sobre o peso da Marília”, escreveu um internauta.

Marília Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente aéreo ocorrido no último dia 6, na serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local da queda.

Fonte: O Tempo