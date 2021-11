Músicas inéditas de Marília Mendonça devem ser lançadas em breve

Marília Mendonça | Foto: Divulgação

Muito material inédito de Marília Mendonça deve ser lançado pela indústria musical muito em breve. Já estão prontas as gravações com a cantora mexicana Dulce María (ex-RBD), com Dom Vittor e Gustavo (irmão caçula da artista), com Guilherme e Santiago e com Ludmilla.

O clipe da música “Você não manda em mim”, que integra o projeto “As Patroas”, com a dupla Maiara e Maraisa, foi lançado uma semana após a morte da cantora goiana. Ainda não há informações sobre a manutenção da turnê do projeto, mas a dupla deve fazer muitas homenagens à amiga em seus shows. Caratinga, onde Marília se apresentaria no dia 5, deve receber Maiara e Maraisa no próximo dia 21.

De acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Marília tem 324 músicas registradas. Até o momento, estão cadastradas 391 gravações suas e de parceiros. A maior parte dos rendimentos em direitos autorais da cantora vinha dos segmentos de Rádio e Show​, que corresponderam a mais 65% do que foi destinado a ela.

“Até você voltar”, em parceria com Juliano Tchula, foi a música de sua autoria mais tocada nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública de música, de acordo com o Ecad.

Para se ter uma ideia de como é impressionante uma jovem artista ter 324 músicas registradas, Roberto Carlos tem 676 músicas e 1.138 gravações cadastradas no Ecad. Números acumulados ao longo de seis décadas de carreira.

Noel Rosa, um dos maiores nomes da música brasileira, também morreu aos 26 anos e deixou 250 canções.

Artista mais ouvida no Brasil nos anos de 2019 e 2020, Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo ocorrido no dia 5 de novembro, em Piedade de Caratinga, região Leste de Minas.

Fonte: O Tempo