Na espera por um programa novo, Luciana Gimenez aposta no YouTube

Enquanto aguarda sentada a estreia do “Operação Cupido”, programa que parece nunca sair do papel na emissora RedeTV!, Luciana Gimenez, de 52 anos, aposta em um canal no YouTube. Na plataforma, a apresentadora lançou o “Gimenez na Real”, em que recebe famosos para um bate-papo.

O primeiro convidado de Lu foi o influenciador digital Matheus Mazzafera, que, entre outros assuntos, falou sobre o conceito de beleza, do que é de fato belo e do que é considerado padrão. “Hoje, eu consigo ver beleza em todo tipo de corpo. Coisa que eu não conseguia ver antes”, afirmou ele.

Além de Mazzafera, que confessou ter feito plástica no nariz e já ter gasto R$ 150 mil em um único procedimento estético, Luciana vai receber, nas próximas semanas, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Mônica Salgado, Mari Maria e Juju Salimeni. “Estou adorando esse novo desafio. Eu amo falar com o público. Amo conversar com boas gentes, eu nasci pra apresentar seja onde for. Amo o que faço”, afirou Luciana Gimenez, que encontrou um novo espaço para explorar todo seu talento e potencial.

Fonte: O Tempo