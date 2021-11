Spoiler: Boninho insinua que BBB22 terá botão de desistência

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, publicou neste domingo (14) um vídeo misterioso em sua conta do Instagram sobre um novo “botão” que será inserido no BBB 22, previsto para estrear no dia 17 de janeiro, com a apresentação de Tadeu Schmidt. O vídeo de spoiler não deixa claro sobre a utilidade do novo artifício, mas estima-se que seja um “botão da desistência”, ideia que o diretor já havia ventilado anteriormente.

Veja a postagem:

Há alguns meses, Boninho já havia dito que “se quiser pedir para sair é só entrar no confessionário e apertar um botão! Lógico que ele vai ficar aberto para isso de 9 da manhã às 9 da noite, porque a gente não tem paciência pra bêbado!”

Na edição do BBB 21, o artista Lucas Penteado desistiu da participação no programa após uma festa em que beijou na boca de Gil do Vigor e discutiu com vários outros Brothers.

