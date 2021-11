‘Tô Pegando e Pegarei’: Tierry e Márcia Fellipe juntos em canção

A cantora manauara Márcia Fellipe, agora, apostou todas suas fichas numa parceria com o cantor Tierry. Trata-se da música “Tô Pegando e Pegarei”, já disponível nas plataformas online, como Spotify e YouTube.

“Curti demais dividir essa faixa com o Tierry e espero que o público também possa curtir muito”, declarou Márcia Fellipe, que, além da faixa, lançou um videoclipe ao vivo com a canção. Claro, ao lado de Tierry.

A faixa “Tô Pegando e Pagarei” faz parte do projeto “Power 2”, que Márcia Fellipe vem divulgando de pouquinho em pouquinho. Do mesmo trabalho, a cantora já lançou “Eu Não Vou Voltar”, com participação de Eric Land, “Te Bloquear”, com Gabi Martins e “Caixinha VS Bunda, com a ex-BBB Flay.

Fonte: O Tempo