‘A Fazenda 13’: Dayane diz não ser racista por ter namorado negro

Depois de afirmar que os africanos fugiram para o Brasil, e não que foram raptados e escravizados pelos colonizadores portugueses, e que não poderia ficar morena, pois as campanhas publicitárias gostam de pessoas de pele clarinha, Dayane Mello garantiu não ser racista com a seguinte frase: “Já namorei com caras negros”.

A frase foi disparada pela modelo de Santa Catarina, em “A Fazenda 13”, da RecordTV, após ela ser chamada de racista por Rico. “Eu vou processar ele, e ele vai ter que me dar todo o cachê”, disse ela para MC Gui e Gui Araújo. “Eu falei que não podia pegar muito sol porque, nesta época, lá (na Europa) é inverno. Então, não posso ficar muito bronzeada quando voltar para lá”, justificou ela.

A briga entre Dayane e Rico aconteceu no fim de semana, após o influenciador digital discutir com Valentina, que afirmou que ele falava mal de todo mundo. Nesse momento, o alagoano abriu a boca e disparou para tudo quanto é lado. “Você não presta! É preconceituosa”, disse ele para Dayane Mello.

De acordo com Rico, Dayane, nos últimos tempos, no reality show rural, disse que Bil tem o pênis pequeno, que Mileide planejou ter um filho com Wesley Safadão e que mulher com músculos, igual a Marina, é feio. Os dois estão em um pé de guerra e, na tarde desta segunda-feira (15), a modelo chegou a rasgar um casado do peão.

