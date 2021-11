A filosofia deveria se debruçar sobre o futebol

Um dos melhores programas de rádio do mundo em todos os tempos, também transformado em podcast, não surpreendentemente produzido pela BBC, chama-se “Desert Island Discs”. O acervo é primoroso. A premissa da atração: convidados interessantes de todas as áreas escolhem oito gravações que levariam para uma ilha deserta caso lá fossem abandonados. Há episódios maravilhosos com figuras da bola – David Beckham, Arsène Wenger, por exemplo. O personagem do dia, sempre comunicado por apresentadoras ou comandantes estupendos que poderia carregar para a remota locação as obras completas de Shakespeare e a bíblia, é informado que, à parte a seleção musical, tem o direito de eleger mais um livro e um “luxury item”. Violões e pianos são duas das escolhas mais frequentes; pedidos extremamente inusitados não rareiam. Drogas frequentemente são mencionadas.

Sem apelação

É claro que num programa lançado originalmente em 1942, concessões para levar convidados popularescos, estrelas pop cuja bagagem intelectual não esparge, digamos, tão instigante, acabam ocorrendo. A preferência, contudo, claramente é por pessoas que realmente têm o que dizer. Poetas, escritores, cientistas, músicos e compositores com “M” maiúsculo… Mergulhando no acervo, nos impressionamos positivamente pelo desapego à apelação, pela prioridade dada à inteligência. Nomes de cenas bastante alternativas, acadêmicos totalmente desconhecidos do grande público… Um deleite. O charme da atração não ancora-se somente naquilo que seu título entrega.

Papos deliciosos

As conversas entre cada uma das canções tocadas invariavelmente são a melhor parte do programa. Em episódio lançado em 1983, Terry Jones, gênio que integrou o Monty Phyton, fala sobre seu passado acadêmico. Refletindo acerca dos motivos que o direcionaram para outro caminho, Jones destaca algo nítido até hoje: estudar o que um comentador falou sobre outro doutor, que se inspirou num par de Harvard, que se baseou num estudo de um mestre em Stanford, e daí até o infinito, começa a perder o sentido.

Gênios

Para gênios de verdade, o motor criativo é muito melhor empregado em escritos autorais do que em insípidos artigos acadêmicos; peças que pecam por uma tecnicalidade que tende a aproximar mentes cujos potenciais são bem distantes; que padecem pela carência de charme, pendor para uma energia autêntica, uma organicidade pura que, vinda de uma cabeça especial, agregaria bem mais à sociedade. E não embolemos o meio de campo: boa parte das mentes mais privilegiadas que conheço estão na academia.

Arquibancada

Frase famosa diz que arquibancadas forjam o caráter. Em grande medida, platitude. Em algum grau, proposição com fundo de verdade. Resumindo: um filósofo apreenderá mais frequentando estádios do que se debruçando em teses tão derivativas quanto inúteis, que posicionam, entre o estudioso em questão, e o seu objeto de apreciação, umas 300 pessoas; telefone sem fio eterno e com grife. Elitização, racismo estrutural, machismo: apenas algumas mazelas que o futebol abriga.

Utilidade

A presença dos filósofos no futebol ajudaria também pelo despreparo de quem o explica; se depender dos comentaristas esportivos…

Fonte: O Tempo