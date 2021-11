Ademir, do América, sonha com voos mais altos: ‘Sul-Americana e Libertadores’

A vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio , no último sábado (13), na Arena Independência , deixou o América a um passo de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Com 44 pontos conquistados, e outros 18 em disputa, o time sonha com uma vaga inédita em torneios internacionais.

O foco agora é manter a concentração para buscar o principal objetivo, e depois, buscar os objetivos secundários, mas não menos importantes. “Temos que sonhar, mas um passo de cada vez, fazer um bom jogo na quarta-feira, mais uma vitória e aí podemos pensar em coisas maiores. Mas o primeiro objetivo é concretizar a permanência, com um empate ou vitória”, destacou Ademir, em entrevista exclusiva ao programa Super.FC, da rádio Super, 91,7FM, nesta segunda-feira (15).

“A partir do momento que conquistarmos o objetivo, temos que querer mais. Estamos pensando sim em Sul-Americana e Libertadores. Mas é um passo de cada vez, com alegria e trabalho, creio que vamos conseguir”, disse o atacante.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tem neste momento 0,024% de chance de ser rebaixado. Em contrapartida, vê aumentar a cada jogo a possibilidade de uma vaga na Copa Sul-Americana e Libertadores de 2022. Os números indicam 80,7% e 14% de chance, respectivamente.

Ademir relembrou que desacreditaram do América no início da temporada, pela fama de não conseguir permanecer na Série A. “Quando começou o Campeonato, todo mundo dava a gente como rebaixado, e não aceitamos essas palavras. Falamos ‘vamos acreditar, que a gente pode’.”, contou.

O Coelho, que disputou ponto a ponto com a Chapecoense na última temporada, na Série B, tem cenário bem diferente do time de Santa Catarina, que já foi matematicamente rebaixado novamente à Segunda Divisão. Além disso, possui a terceira melhor campanha do returno, atrás apenas do líder Atlético e do vice, Flamengo.

Após a vitória sobre o Grêmio, viralizou nas redes sociais vídeos do vestiário da Arena Independência, onde os jogadores do América comemoraram a vitória e o passo dado rumo à manutenção na Série A. Ademir frisou que as imagens falam por si. “Aquelas imagens dizem sobre a alegria, do grupo, diretoria, comissão, a festa que a torcida fez durante o jogo, nos incentivando”, concluiu.

Fonte: O Tempo