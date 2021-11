Aviação particular desponta durante pandemia da Covid-19

Ao contrário da aviação comercial, que sofreu com as restrições provocadas pela pandemia do coronavírus , a aviação executiva tem conquistado cada vez mais adeptos, principalmente após o controle do vírus e a redução das restrições. Um dos termômetros desse fenômeno é a quantidade de decolagens e pousos no Brasil , registrados pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA). No primeiro quadrimestre deste ano, o movimento da aviação não comercial foi 23% maior do que o registrado no mesmo período de 2020 – inclusive nos três primeiros meses do ano, anteriores à pandemia.

A procura por esse tipo de transporte também aqueceu a oferta para profissionais do ramo. Segundo o dono de uma escola de pilotos no aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte , Estevan Velasquez, aumentou neste ano o número de pessoas que têm interesse em entrar nesse mercado.

Para o presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Aeronaves Leves, Bernardo Tkotz, o crescimento ocorre justamente na esteira das dificuldades encontradas pela aviação comercial. “Com a pandemia, a aviação comercial sofreu com as restrições, mas vem se recuperando aos poucos. E quem não tem outro jeito e precisa voar, encontrou novas formas, com o táxi aéreo ou mesmo se aventurando em aeronaves próprias, apesar de ser algo muito caro e restrito”, explica.

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), nos últimos três anos, foram abertas cinco apurações relacionadas a empresas de táxi aéreo em Minas, que estariam cometendo irregularidades. “Para um avião se manter no céu com toda a segurança, é preciso um trabalho que vai desde o mecânico até o piloto. Então, se algo é feito de forma apressada, o voo pode ser comprometido”, alerta o coordenador do curso de aviação da Fumec, Rogério Botelho Parra.

Quem usa o serviço confia na segurança



São Paulo. Mesmo diante de casos recentes de acidentes aéreos, quem utiliza a aviação particular continua se sentindo seguro e não pretende abandonar tão cedo o meio de transporte. É o caso do empresário do ramo de comunicação Rodrigo Flausino, 37, que viaja, em média, quatro vezes por mês em aeronave particular para destinos no interior de Minas Gerais

“É um transporte extremamente seguro, ainda mais se comparado ao carro. Quando acontece um tipo de acidente como esse da cantora Marília Mendonça, há uma grande comoção. Mas quem anda sabe como tudo funciona direitinho”, disse o empresário.

Flausino possui um Air King C90, comprado com outros quatro amigos. Juntos, eles dividem os custos com tripulação, manutenção e combustível. “Não é algo barato, isso tem que ficar claro. Mas quando se possui condição de manter uma aeronave de forma adequada, com as manutenções necessárias, e se tem a necessidade de um deslocamento com essa facilidade, é uma maravilha”, definiu Flausino.

Ainda segundo o empresário, o segredo desse tipo de transporte está na manutenção e no preparo da equipe. “É a regra de ouro: rigidez da máquina e um piloto prudente. Se ele disse que não dá para decolar, confie, pois ele sabe o que fala”, concluiu.