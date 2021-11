Batida entre carro e carreta deixa dois mortos e dois feridos em rodovia mineira

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um violento acidente de trânsito ocorrido nesta segunda-feira (15) em Capetinga, cidade localizada no Sul de Minas. As vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, estavam em um carro que bateu em uma carreta.

A colisão aconteceu no fim da manhã, na altura do km 13 da rodovia MG-444. Com o impacto do choque entre os veículos, um homem de 48 anos e uma mulher de 22 anos não resistiram e faleceram no local. Além deles, outros dois homens, de 30 e 32 anos, ficaram presos nas ferragens.

Eles foram desencarcerados pelos militares e levados de ambulância até um hospital de Cássia, município próximo do local do acidente. Todas as vítimas estavam no carro de passeio e, segundo testemunhas, voltavam de uma festa em Capitólio.

O motorista da carreta não se feriu no acidente. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

